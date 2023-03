S-market Ääneskosken myymäläuudistus on valmistunut

Syksyllä alkanut S-market Äänekosken myymälätilojen kokonaisvaltainen uudistus on valmistunut. Myymälän yhteyteen on rakennettu uusi ruoan verkkokauppaostosten noutopiste ja myymälän sisälle avautuu Fazerin myymäläleipomo. Lisäksi tiloihin on rakennettu kolme uutta vuokratilaa, joissa toiminnan aloittivat vuoden lopulla Kotipizza ja Silmäasema. Parturi-kampaamo Hius aukeaa huhtikuun alussa.

Osuuskauppa Keskimaa on tehnyt mittavan uudistuksen S-market Ääneskosken kiinteistössä. Myymäläilme on raikastettu S-market-konseptin mukaiseksi ja samalla myymälä on nykyaikaistettu tilamuutoksin. Merkittävimmät muutokset S-marketin palvelukokonaisuuteen tuovat uusi ruoan verkkokaupan noutopiste ja Fazerin myymäläleipomo. − Torstaina avattavasta Fazerin myymäläleipomosta asiakkaat voivat ostaa uunituoreet ja laadukkaat leivät ja leivonnaiset. Tämän lisäksi pääsemme avaamaan ruoan verkkokauppaostosten noutopisteen. Erillinen noutopiste sujuvoittaa tilattujen ostosten noutoa, kun asiakkaat voivat parkkeerata auton noutopisteen viereen ja noutaa ostokset vaivattomasti oman sisäänkäynnin kautta, iloitsee S-market Äänekosken marketpäällikkö Katja Hyötyläinen. Myymälätilojen muutoksien lisäksi myös taustatiloja on muokattu paremmin arjen toimintoja tukeviksi. Taustatilojen tilajärjestelyt helpottavat muun muassa kuormien purkamista. Yksi asiointiin vaikuttava uudistus on ovelliset ja kannelliset kylmäkalusteet, jotka toimivat energiatehokkaasti ympäristöystävällisellä hiilidioksidilla. − Olemme saanet käyttöön myös paljon toivotut pikakassat, jotka nopeuttavat asiointia erityisesti pienempiä ostoksia tehdessä, lisää Hyötyläinen. Kolme uutta toimijaa saman katon alle S-marketin kiinteistöön on rakennettu kolme uutta vuokratilaa. Uusissa tiloissa vuokralaisina aloittivat jo viime vuoden lopulla Kotipizza ja Silmäasema, parturi-kampaamo Hius aloittaa toiminnan huhtikuun alusta alkaen. − Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme kiinteistöön kaivattuja lisäpalveluita. Arkiostoksia tehdessä saman katon alta saa nyt hyvin laajasti erilaisia palveluita. Tällainen kauppakeskusmainen kokonaisuus tukee jokaisen toimijan toimintaa, kun asiakasvirrat kasvavat, toteaa projektista vastannut Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen. S-marketin kiinteistössä toimii uusien toimijoiden lisäksi Musti ja Mirri, kahvila Caffitella sekä LähiTapiola.

