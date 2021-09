S-market Jokelan uudistus alkaa – ”Hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu”

S-market Jokelan marketpäällikkö Mika Koskinen odottaa tiiminsä kanssa alkavaa myymäläuudistusta innolla. Vuosien 2019–2020 aikana HOK-Elannon S-market-ketjussa on uudistettu yhteensä 47 myymälää, ja työ saadaan valmiiksi vuoden 2022 aikana. Maanantaina 13.9. alkava S-market Jokelan uudistus valmistuu 30.9.

- Myymäläuudistuksessa myymälän visuaalinen ilme päivitetään vastaamaan uutta konseptia, ja palvelutarjonta täydentyy paljon toivotuilla pikakassoilla ja appelsiinimehukoneella. Kun läheinen Tuusulan S-market Hyrylä uudistettiin, alkoi meidänkin asiakkaiden keskuudessa sadella toiveita uudistusta kohtaan, ilolla voinkin todeta, että toivottu myymäläuudistus saadaan nyt käyntiin, Koskinen summaa.

Kohti alueen osuvinta valikoimaa, hyvä yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu

S-market Jokelaa ei suljeta uudistuksen ajaksi, vaan myymäläuudistus toteutetaan sektoreittain. Koskisen mukaan isoin työ tehdään heviosastolla, joka kokee täydellisen uudistuksen.

S-market Jokelan myymäläuudistuksessa myyntipinta-ala pysyy samana, mutta myymälän valikoima tulee täsmentymään. Alkuvuodesta 2021 lanseeratun sinuntoive.fi -palvelun avulla S-marketien asiakkaat voivat toivoa omia suosikkitoiveitaan myymälöiden valikoimaan.

- Palvelun ideana on kerätä asiakkaiden toiveita, ja täydentää niillä valikoimaamme. Tuotetoiveiden tavoitteena on tehdä S-market Jokelan valikoimasta alueen osuvin, ja tässä hyvä yhteistyö asiakkaidemme kanssa on tärkeää. Alkoholittomat oluet, kauravalmisteet ja vegetuotteet ovat nyt korostuneet asiakkaidemme toiveissa. Myös sesonkeihin liittyviä tuotteita ja uutuuksia toivotaan paljon, Koskinen kertoo.

Laaja uudistushanke valmistuu 2022

HOK-Elannolla on käynnissä mittava hanke, jonka aikana se uudistaa kaikki S-marketit Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla. Uudistushanke alkoi viime vuonna ja valmista on määrä tulla alkuvuodesta 2022. Remontin myötä kaikki S-marketit saavat uuden, raikkaan ja avaramman ilmeen ja tuotetarjontaa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita.

S-market-ketjun laajan remonttikierroksen lisäksi HOK-Elanto investoi vuoden 2021 aikana myös täysin uusiin yksiköihin. Vuoden 2021 aikana HOK-Elanto avaa uudet S-marketit Nöykkiöön, Hakaniemeen sekä Torpparinmäkeen. Uusi S-market Pukinmäki avattiin huhtikuussa.

S-market Jokela

Osulankuja 5, 05400 Jokela

ma-la 7-22, su 9-22

S-market Jokelan uudistus valmistuu 30.9.2021

www.sinuntoive.fi