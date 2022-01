S-market Karkkilan uudistus etenee – myymälä suljetaan reilun viikon ajaksi

”Uudistus etenee hyvää tahtia. Nyt alkavien sähkö- ja lattiatöiden ajaksi myymälä joudutaan reilun viikon ajaksi sulkemaan: Myymälä sulkee ovensa sunnuntaina 16.1.2022 klo 21.00 ja avaa ovensa jälleen keskiviikkona 26.1.2022. Ruokatori tulee pian kokemaan täydellisen uudistuksen, jonka vuoksi palveluun tulee katkos ja uudesta ruokatorista päästään nauttimaan helmikuun puolivälissä. Loput uudistustyöt tehdään vaiheittain siten, että pystymme pitämään kaupan palvelut asiakkaille avoinna. Esimerkiksi kylmäuudistus etenee siten, että tuotevalikoimaa supistetaan väliaikaisesti, vaikka käytännössä kaikkien tuoretuoteryhmien valikoimat kuitenkin lopulta kasvavat merkittävästi entiseen verrattuna”, kertoo S-market Karkkilan marketpäällikkö Jaana Forsström.

”Myymälään tehdään merkittäviä energiateknisiä ja samalla luontoa säästäviä parannuksia. Esimerkkinä lämmitys hoituu jatkossa päästöttömästi uusien ratkaisujen, kuten kylmälaitteista talteen otettavan hukkalämmön hyödyntämisen myötä. Valaistus korvataan LED-valoilla ja energiantuotantoon valjastetaan oma aurinkosähköjärjestelmä. Kylmälaitteiston uusimisen myötä sähkönkulutus pienenee vuosittain merkittävästi, 300 MWh verran, joka vastaa käytännössä noin 16 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista kulutusta. Tehdyt toimenpiteet tukevat S-ryhmän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita olla vuonna 2025 hiilinegatiivinen”, kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.

Uudistus etenee asiakkaiden toiveita kuunnellen

”S-market on kuunnellut asiakkaiden toiveita myymälän uudistuksen suhteen. Myymälään on tulossa entistäkin herkullisempi hedelmä- ja vihannesosasto ja uusi paistopiste tuo lisää vaihtoehtoja leipävalikoimiin. Järjestelyillä myymälään saadaan 150 m2 lisää tilaa, jonka myötä hedelmä- ja vihannesosastolla on jatkossa myös avarampaa. Panimotuotteisiin on tulossa niin ikään laajennusta, ja valikoimissa on tulossa runsaasti paljon toivottuja pienpanimotuotteita. Pikakassat tulevat varmasti olemaan yksi odotetuimmista uudistuksista, mutta näistä kerromme lisää vielä lähempänä uudistuksen valmistumista maaliskuussa”, kertoo Forsström.

ABC Masuuni, S-market Vihti ja Prisma Nummela palvelevat remontin ajan

S-market Karkkilan ollessa 17.-25.1.2022 suljettuna, kannustamme asiakkaita hyödyntämään lähimpiä toimipisteitämme ABC Masuunia, S-market Vihtiä sekä Prisma Nummelaa. Yhteystiedot ja aukiolot löytää parhaiten osoitteesta sso.fi tai S-mobiilista.

Karkkilan palveluihin uutta sykettä

Karkkilaan saatiin vuodenvaihteessa myös aivan uutta palvelutarjontaa, kun SSO:n uutena vuokralaisena keskuksessa avasi Kotipizza. ”Oli ilo saada Karkkilaan myös aivan uutta tarjontaa, jonka myötä saimme keskukseen varsin hyvän palvelukokonaisuuden”, kertoo Tolppola.

S-marketin uudistuksen yhteydessä myös muun kiinteistön osalta tehdään parannustöitä, jonka vuoksi koko kauppakeskus vuokralaisineen on suljettuna 17.-25.1.2022 välisen ajan. Keskuksessa palveleva Alko uudistuu samoihin aikoihin ja on remontin vuoksi suljettuna 10.1-17.2.2022.

Kotipizza, Silmäasema ja Karkkilan Eläintarvike avautuvat S-marketin kanssa samaan aikaan jälleen 26.1.2022.