S-market Konalan laajennus valmistui

Viisi ja puoli vuotta sitten avattu S-market Konala on kokenut täydellisen muodonmuutoksen. Jokainen myymäläkaluste on siirretty uuteen paikkaan ja myyntipinta-alaa on avattu yli 500 neliömetriä aiemman noin 1500 neliön lisäksi.

- Oikeastaan voi sanoa, että myymälä rakennettiin kokonaan uusiksi ja paikoilleen jäivät vain ulko-ovet. Tämä kaikki tehtiin myymälän ollessa auki, joten iso kiitos asiakkaille kärsivällisyydestä, marketpäällikkö Pekka Koponen kiittelee. Lisätilaa myymälä sai, kun Alko siirtyi entisiin Delin tiloihin heti sisäänkäynnin vasemmalle puolelle ja Musti ja Mirri lähti kiinteistöstä. S-market Konalan rakennus on melko uusi, joten se täytti jo ennen remonttia kaikki nykyiset ympäristövaatimukset.

- Kylmäkalusteetkin ovat meillä aina olleet ympäristöystävällisiä hiilidioksidilaitteita, eli niitä ei tarvinnut vaihtaa. Valaistus uusittiin energiatehokkaiksi ledeiksi.



Ruokatoria on laajennettu ja sen valikoimaa suurennettu, ja salaattibaari on aiempaa suurempi.

- Tuotevalikoima kasvoi 1700 tuotteella, muun muassa dumplingeilla ja tapas-lautasilla. Uusina palveluina meillä on nyt Fazerin jauholeipomo sekä Itsudemon sushipiste, Koponen kertoo. Henkilökuntaa uudistetussa S-market Konalassa on 32. Myymälässä toimii myös verkkokauppa, jonka valikoimaa pääsee selaamaan ja tilaamaan osoitteessa foodie.fi.

S-market Konala

Hankasuontie 2, 00390 Helsinki

Avoinna ma-la 7-23, su 9-23

