S-market Majakkaranta on uudistunut

Turun Osuuskauppa on uudistanut S-market Majakkarannan. Myymälä on saanut uuden ilmeen, liikennejärjestelyt ovat parantuneet ja valikoima on kasvanut. Uudistuneen myymälän avajaisia vietetään torstaina 29.11.2018.

Uudet itsepalvelukassat nopeuttavat ja helpottavat kaupassakäyntiä.

- Uudistuneessa S-marketissa asiointi on nyt entistä sujuvampaa ja helpompaa. Olemme uudistaneet palvelutarjontaamme ja valikoimia - S-marketin palvelutorin laajentuneissa valikoimissa on lihaa, kalaa ja kalajalosteita, valmiita lounasruokia ja -salaatteja sekä uutuutena myös palvelugrillituotteita. Palvelutorin valikoima elää vuodenaikojen ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Olemme myös kasvattaneet leipäosaston yhteydessä olevan paistopisteen valikoimaa. Meiltä löytyy uunituoreita leipiä, sämpylöitä, piirakoita ja pullia. Uudet itsepalvelukassat nopeuttavat ja helpottavat kaupassakäyntiä, kertoo ryhmäpäällikkö Mika Aaltonen Turun Osuuskaupasta. Uudistuksessa uusittiin kaikki myymäläkalusteet sekä muutettiin myymälän valaistus energiatehokkaaksi led-valaistukseksi. Nykyaikaiset kalusteet mahdollistavat päivittäistavaratarjonnan merkittävän monipuolistamisen. Eniten valikoimat ovat kasvaneet tuoretuotteissa ja pakastetuissa tuotteissa uusien kylmäkaappien ja -altaiden ansiosta. Uudistuksen myötä S-market Majakkarannan päivittäistavaravalikoima on yli 12 000 tuotetta. Kaupan myyntipinta-ala on noin 1 500 m2. - Uudistuksen yhteydessä järkevöitimme myös S-marketin piha-aluetta kulkureitteineen ja parkkipaikkoineen. S-marketiin on nyt sujuvampaa tulla ja poistua autolla ja paikoitustilaa on yhteensä 140 parkkiruudun verran. S-market Majakkarannassa on myös lämmin parkkihalli, josta löytyy 86 parkkipaikkaa, Aaltonen jatkaa. S-market Majakkarannassa työskentelee 22 henkilöä ja päällikkönä toimii Hanna Tuominen. Lisätietoja: Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Mika Aaltonen, puh. 010 764 4063

