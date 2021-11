S-market Nastolan uudistuksessa kuultiin asiakkaiden toiveita

Uudistus on ollut mittava, sillä S-market Nastolassa uudistettiin myymälän kaikki kalusteet. Esimerkiksi kylmälaitteet ovat uusia ja ovellisina myös energiaystävällisiä. Niin ikään hedelmä- ja vihannesosaston kalusteet on uusittu.

- Seinät maalattiin ja myymälän värimaailma on hillitysti tyylikkään tummanharmaa, uuden S-market -miljöön mukaisesti, ryhmäpäällikkö Erja Kaila Osuuskauppa Hämeenmaalta esittelee.

- Valikoimaa on merkittävästi laajennettu ja valikoimasuunnittelussa on huomioitu alueen asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja -tarpeet, toteaa Kaila. Marketpäällikkö Hannu Kesänen kertoo, että myös asiakkaiden tuotetoiveita on otettu uudistuksen valikoimatyössä huomioon.

Tuoretuotteet ovat saaneet entistä enemmän myyntitilaa. Myös juomaosasto on täysin uudistettu. Se on entistä tilavampi ja tässäkin tuoteryhmässä on asiakkailla reilusti entistä enemmän valinnanvaraa.

-Osaston yleisilme on tyylikäs ja viihtyisä, mistä olemme erityisen ylpeitä, toteaa Kaila.

Tavoitteena asiakkaan arjen ruokavalintojen helpottaminen

-Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme inspiraatioita arjen ruokaratkaisuissa. Ruokatorin tiloja laajennettiin ja erityisesti pakatun valmisruoan valikoimaa on kasvatettu asiakkaan arjen helpottamiseksi. Jatkossa Ruokatorilta on saatavilla muun muassa pitsaa ja patonkeja, sekä laajempi valikoimaa valmiiksi pakattuja ruoka-annoksia. Myös ravintola Mamma Marian ja Amarillon valmisannoksia on saatavilla, kertoo Kaila.

Hyvän kahvin ystäviä ilahduttaa Take Away -kahvipiste, missä kahvin laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota.

Uudet itsepalvelukassat lisäävät asioinnin sujuvuutta erityisesti ruuhka-aikoina. Koska kassoilla on valvonta, niiltä voidaan ostaa myös ikärajavalvottavia tuotteita.

- Kannustamme kaikkia rohkeasti kokeilemaan itsepalvelukassoja, henkilökuntamme opastaa ja neuvoo tarvittaessa, rohkaisee marketpäällikkö Kesänen.

S-market Nastola työllistää noin 30 työntekijää. Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Nastolan alueella kattavasti, sillä alueen talouksia palvelee kaksi Sale-myymälää, kaksi S-market-myymälää ja ABC liikennemyymälä sekä ABC-pesukatu.