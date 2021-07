HOK-Elanto rekrytoi satoja kaupan ja ravintoloiden ammattilaisia 2.7.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

- Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Verkkokauppamme on kasvanut valtavasti, uusia toimipaikkoja on avattu ja avaamme aktiivisesti uutta jatkossakin. Jo pelkästään näihin tarvitsemme paljon uusia osaajia. Olemme tänä vuonna rekrytoineet jo yli 400 henkilöä vakituisiin työsuhteisiin. Isona rekrytoijana huomaamme, että ihmiset arvostavat hyvän työyhteisön ja kehittymismahdollisuuksien lisäksi työnantajassaan myös vakautta ja turvallisuutta. HOK-Elannon ihmisläheiset arvot nousevat vahvuutena esiin kun palkkaamme uusia osaajia. Sitä arvostetaan, että huolehdimme ihmisistä ja heidän työstään sekä toimentulostaan myös vaikeina aikoina. Vastuullisuus myös työnantajuudessa on tärkeää, HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Maria Hekkala toteaa. Ravintolaelämä elpyy Ravintola-ala on kärsinyt valtavasti koronan aikana. Odotukset tulevaan ovat kuitenkin korkealla, kunhan loputkin rajoitukset saataisiin pois pääkaupunkiseudulta. - Viime vuoden kevään ravintolasulun aikana pystyimme tarjoamaan r