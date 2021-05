S-market Rajamäen uudistus alkaa

Rajamäen S-marketissa aloitetaan maanantaina 17.5. reilun kahden viikon mittainen uudistus. Myymälän miljööuudistuksen lisäksi palvelutarjontaa parannetaan ja myymälän valikoima räätälöidään asiakkaiden toiveiden pohjalta vastaamaan paremmin kysyntään. Uudistus valmistuu torstaina 3.6.

- Myymälä palvelee liki normaalisti uudistuksen aikana. Ajoittain tuotteet vaihtavat paikkaa, kun remontoidut sektorit valmistuvat. Rempparyhmällä on vastaavista uudistuksista jo reilusti kokemusta, joten uskon, että myymäläuudistus saadaan maaliin aikataulussaan ilman suurempia ongelmia, kertoo S-market Rajamäen marketpäällikkö Mika Uusitalo .

Uudistuksessa S-market Rajamäen Ruokatorin tarjonta monipuolistuu, ja heviosastosta muovataan entistä herkullisempi kokonaisuus.

- Uudistus tulee olemaan merkittävä. Heviosastolla satokausituotteet saadaan paremmin esille, Ruokatorin uusi kokonaisuus on entistä monipuolisempi ja huomioimme asiakkaiden tarpeet niin arjessa, kuin juhlassakin. Myös juomaosasto tulee olemaan näyttävä uusien kalusteiden ja laajentuneen valikoiman myötä, Uusitalo toteaa.

HOK-Elannossa alkuvuodesta 2021 lanseerattu sinuntoive.fi -palvelu tuo myös Rajamäen S-marketissa kehitysloikan asiakkaiden ja kaupan väliseen vuorovaikutukseen. Asiakkaat pystyvät vaikuttamaan S-marketin valikoimaan, ja myymälä saa tärkeää tietoa siitä, millaisia tuotteita alueen asukkaat kaipaavat myymälän valikoimaan.

- Palvelusta on saatu hyviä kokemuksia, ja asiakkaiden toiveet nousevat myös meidän uudistetussa myymälässämme esille. Yleisesti S-market-ketjussa toiveissa on korostunut vegaaniset vaihtoehdot sekä alkoholittomat panimojuomat. On hienoa, että vuorovaikutus asiakkaiden ja kaupan välillä paranee, Uusitalo summaa.