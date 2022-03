S-market Savelan remontti on valmistunut – 1000 neliötä lisätilaa ja 2000 uutta tuotetta

Osuuskauppa Keskimaan S-market Savelan mittava uudistus- ja laajennusprojekti on valmistunut ja myymälässä vietetään avajaisia 10.–13.3.2022. Ympärivuorokautisesti palvelevan S-market Savelan tiloja on laajennettu lähes kolmanneksen eli noin 1000 neliötä. Laajennusosasta myymälätiloja on noin 700 neliötä ja loput 300 neliötä parantavat oleellisesti myymälän takatiloja mm. kylmiöiden, varastotilojen ja henkilökunnan tauko- ja sosiaalitilojen osalta.

− S-market Savela on yksi Jyväskylän vilkkaimmista ja suurimmista S-marketeista, jonka pullonkaulana on ollut myymälän ahtaus. Käytävät ovat olleet kapeat ja varastotilat ovat olleet auttamattomasti liian pienet suhteessa tavaramääriin. Laajennuksen myötä myymälän yleisilmeeseen on saatu paljon lisää avaruutta ja pääkäytävät ovat nyt huomattavasti leveämmät. Asiakkaiden näkökulmasta uudistus tukee asioinnin helppoutta, myös valikoima on laajentunut lähes joka osa-alueella, toteaa projektista vastaava Osuuskauppa Keskimaan ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen.

Myymälän laajennusosaan on siirretty hedelmä- ja vihannesosasto, leipäosasto, paistopiste sekä ruokatori. Myymälälaajennus on mahdollistanut päivittäistavaravalikoiman laajenemisen yli 2000 tuotteella, etenkin tuoretuotteiden valikoimat ovat laajentuneet. Uuden ruokatorin mitta on lähes tuplaantunut ja paistopisteen valikoima kasvanut merkittävästi.

− Uudistetun ja laajentuneen myymälämme valikoimien laajennukset korostuvat erityisesti tuoretuotteissa. Olemme lisänneet asiakastoiveita kuunnellen muun muassa vegaanisten tuotteiden valikoimia sekä paistopisteen valikoimaa. Uusina tuotteina meidän valikoimiimme kuuluvat nyt myös paikan päällä täytetyt patongit ja valmiiksi pakatut salaatit. Täydellisesti uudistetussa juomaosastolla erityisesti kylmästä myytävien tuotteiden valikoima on nyt entistä laajempi ja paikallisten pienpanimoiden tuotteet ovat näyttävästi esillä, iloitsee S-market Savelan marketpäällikkö Jani Perälä.

Remontin aikana myymälän kalustus on kokenut kokonaisvaltaisen uudistuksen. Kaikki kylmäkalusteet on uudistettu ovellisiksi ja energiatehokkaiksi CO²-kalusteiksi, jotka pienentävät energiankulutusta 20 % entisestä. Kylmäkalusteiden lisäksi myös hedelmä- ja vihannesosaston, leipäosaston ja juomaosaston kalustus on uusittu.

− Kassalinjastommekin on uudistunut. Olemme saaneet myymäläämme lisää suosittuja itsepalvelukassoja. Uusilta itsepalvelukassoilta voi ostaa myös ikärajavalvottuja tuotteita. Asiakkaat ovat oppineet hienosti hyödyntämään eri vaihtoehtoja ostosten maksamisessa, Jani Perälä kiittelee.

S-market Savelan remontti on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja myymälä on palvellut normaalein aukioloajoin eli vuorokaudenympäri koko remontin ajan. Hankkeen kokonaiskustannus on ollut noin 4 miljoonaa euroa.