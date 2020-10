S-market Syke sai huippunopean pullonpalautusautomaatin – kertaheitolla sisään jopa yli sata muovipulloa ja tölkkiä!

Lahtelaisen S-market Sykkeen pullonpalautuspisteellä on uusi tulokas: TOMRA R1 -automaatti, johon voi kaataa kerrallaan suuren säkillisen tyhjiä muovipulloja ja tölkkejä. Vastaava laite on otettu syksyn aikana käyttöön myös Vantaalla, Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa.

– Olemme odottaneet innolla uuden palautusautomaatin käyttöönottoa. Näitä ei Suomessa montaa ole, ja on hienoa, että kauppaamme tulee Lahden ensimmäinen. Asiakaskunnassamme on paljon aktiivisia pullonpalauttajia, ja on hienoa, että voimme uudella R1-automaatilla helpottaa myös heidän arkeaan, sanoo S-market Sykkeen apulaismarketpäällikkö Marjut Vänttinen.

TOMRA R1 -palautusautomaatti on saanut suuren suosion ja runsaasti positiivista palautetta suomalaisilta kuluttajilta.

– Suomalaiset ovat ottaneet uuden pullonpalautusautomaattimme erittäin hyvin vastaan. He arvostavat selvästi nopeaa pullonpalautusta ja sitä, ettei käsiä tarvitse enää liata. TOMRA R1 on selkeästi kasvattanut – joissakin tapauksissa jopa yli tuplannut – palautusmääriä ja asiakastapahtumia myymälöissä, joissa laite on otettu käyttöön, kertoo TOMRA Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kangaslahti.

Moninkertaisesti nopeampi

TOMRA R1 on jopa viisi kertaa nopeampi kuin perinteiset pullonpalautusautomaatit, joihin palautetaan yksi juomapakkaus kerrallaan. Nopeus näkyy etenkin silloin, kun palautettavana on suuri määrä pulloja.

Suomalaiset ovat innokkaita juomapakkausten kierrättäjiä: Suomessa palautettiin vuoden 2019 aikana huikeat 1,9 miljardia juomapakkausta.

– Mitä sujuvampaa pullonpalautus on, sitä useampi osallistuu kierrättämiseen. Maailmaa voi pelastaa pullo kerrallaan – tai tässä tapauksessa yli 100 pulloa kerrallaan, Kangaslahti toteaa.

Näin R1 toimii:

1. Avaa luukku ja kaada tölkit ja/tai muovipullot laitteeseen.

2. Sulje luukku. Laite laskee sekä lajittelee muovipullot ja tölkit.

3. Ota kuitti ja jatka ostoksille.

TOMRA R1 ei hyväksy lasipulloja, vaan ne tulee palauttaa muihin TOMRA-palautusautomaatteihin.