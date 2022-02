S-market Tonttilan uudistus valmistui – ”Valikoimasta alueen osuvin”

Lahdessa palvelevan S-market Tonttilan uudistustyö on valmistunut. Myymälässä on nyt S-market-ketjun uuden konseptin mukainen nykyaikainen myymäläilme sekä valikoima, joka on suunniteltu alueen asukkaille osuvimmaksi.

Näkyvän miljöömuutoksen ohella uudistuksen keskiössä on entistä osuvampi valikoima.

Uudistunut S-market Tonttila on alueensa palvelevin lähikauppa. Myymälä tarjoaa miellyttävän asiointikokemuksen ja monipuolisten valikoimien ansiosta S-market Tonttilasta saa kaiken tarvittavan arkeen. – Myymälässä on nopea tehdä pienet ja isommatkin ostokset. Monipuolisesta ja selkeästä valikoimasta löytää helposti kaiken tarvittavan arkeen, ryhmäpäällikkö Ville Kivinen sanoo. Isoin muutos tehtiin myymälän hedelmä- ja vihannesosastolla sekä juomaosastolla. Hedelmä- ja vihannesosaston uusi avarampi kokonaisuus mahdollistaa laajemman valikoiman ja satokausituotteiden näyttävät esillepanot, ja juomaosastolla sesongin erikoisuudet ja pienpanimotuotteet pääsevät paremmin esille. – Hedelmä- ja vihannesosaston sekä juomaosaston lisäksi iso työ tehtiin kassaosastolla, jossa uusittiin kassa-alueen kalusteet, sekä lisättiin itsepalvelukassojen määrää. Nyt myymälässä asiointi on entistä helpompaa ja sujuvampaa, Kivinen toteaa. Valikoimatyö asiakkaiden kanssa jatkuu Näkyvän miljöömuutoksen ohella uudistuksen keskiössä on entistä osuvampi valikoima. Kivisen mukaan myymälän valikoimaa on hiottu vastaamaan paremmin paikalliseen kysyntään. Paikalliset asukkaat halutaan pitää tiiviisti mukana kaupan kehitystyössä myös jatkossa, ja etenkin valikoimasta halutaan muokata alueen osuvin. – Myymälän valikoimaan voi aidosti vaikuttaa, ja haluamme tehdä siitä aluetta entistä paremmin palvelevan. Uudistuksen myötä asiakkaiden tuotetoiveet saadaan paremmin esille, ja kannustan kaikkia osallistumaan valikoimatyöhön. Laaja perusvalikoima täydentyy asiakkaiden tuotetoiveilla, ja näin valikoimasta saadaan alueen osuvin, Kivinen toteaa. – Viime vuonna lanseerattu Sinuntoive.fi-alusta on ollut valikoimatyössä ratkaisevassa roolissa. Asiakkaiden on helppo antaa tuotetoiveita, ja myymälöissä pysytään kartalla siitä, mitä tuotteita asiakkaamme haluavat myymälöihin, Kivinen summaa. Omia tuotetoiveita voi tehdä erillisen sinuntoive.fi -verkkosivun kautta. Palvelu on käytössä kaikissa Hämeenmaan S-marketeissa. Tonttilan laadukkaan leipäosaston valikoimaa täydentää asiakkaiden toiveisiin vastaava Ruisranteen leipomo, jossa leivotaan paikan päällä maanantaista lauantaihin niin tuoretta leipää, kuin muutakin suolaista ja makeaa. – Myös kahvilaitteet ovat uusittu, joten leipomotuotteiden kaveriksi saa nyt entistä parempaa kahvia, Kivinen naurahtaa. Työyhteisö positiivisessa vireessä Marketpäällikkö Jenna Kiri iloitsee tiiminsä kanssa uudistuksen valmistumista. Myymäläremontti nostaa S-market Tonttilan uudelle tasolle. – Kehitämme S-market Tonttilasta alueen parasta kauppaa. Moderni ilme, kattava palvelutarjonta ja S-marketin laaja valikoima ovat etunamme, Kiri kertoo ylpeydellä. – Koko henkilökuntamme on innoissaan uudistuksesta, ja hyvä palvelu on myymälämme kulmakivi, hän lisää. Myös asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta kaupan uudesta, raikkaasta ilmeestä. – Toivotamme kaikki niin lähempää kuin kauempaakin lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan uudistuneeseen myymäläämme, Kiri hymyilee.

