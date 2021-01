S-markettien jättiuudistus etenee:   S-market Lassila avautui uusittuna tänään 28.1.  

Prisma Jumbon työntekijöillä todettu COVID-19-koronavirustartuntoja 28.1.2021 18:09:59 EET | Tiedote

Prisma Jumbon työntekijöillä on todettu kuluvan viikon maanantaista alkaen 12 COVID-19-tartuntaa. HOK-Elanto on toiminut tilanteessa sen vakavuuden vaatimalla tavalla, ohjannut työntekijät omaehtoiseen karanteeniin heti kun ensimmäiset sairastumistapaukset tulivat ilmi ja tehnyt tiivistä yhteistyötä Vantaan terveysviranomaisen kanssa. Terveysviranomaisen mukaan Jumbon Prismassa asioineiden asiakkaiden tartuntariski on pieni.