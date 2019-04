S-mobiilin pankkiosiossa häiriöitä

S-mobiilin pankkiosion toiminnassa esiintyy häiriöitä, jonka takia sovelluksessa näkyy virheellisiä tietoja. Tietojärjestelmien toimintaan liittynyt häiriö on aiheuttanut sen, että rajattu joukko S-mobiilin käyttäjiä on nähnyt sovelluksessaan tilapäisesti toisen pankkiasiakkaan tietoja. Häiriö rajautuu pankkitietojen näkymiseen. S-mobiili on toistaiseksi pois käytöstä.

"Suhtaudumme pankkisalaisuuteen erittäin vakavasti ja olemme hyvin pahoillamme tapahtuneesta. Kaikille tiedossamme oleville asiakkaille, jota häiriö kosketti, lähetetään viesti verkkopankissa ja heitä tavoitellaan puhelimitse. Olemme myös aloittaneet keskustelut tapahtuneesta viranomaisten kanssa", kertoo S-Pankin digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja Carl-Edvard Holmberg. S-mobiili on otettu toistaiseksi pois käytöstä ja pankki ilmoittaa heti, kun sovellus on jälleen käytettävissä. Muut S-Pankin pankkipalvelut, kuten kortit ja verkkopankki, toimivat normaaliin tapaan. Verkkopankkia voi käyttää tunnuslukutaulukolla normaalisti.



Jos asiakkaalla ei ole enää tunnuslukutaulukkoa tallessa, sen saa maksutta S-Pankin asiakaspalvelupisteestä häiriön aikana. Suurin osa asiakaspalvelupisteistä on auki arkisin klo 20 asti. Lähimmän asiakaspalvelupisteen sijainnin ja aukioloajan voi tarkistaa S-Pankin verkkosivuilta. S-Pankki pahoittelee ylimääräistä vaivaa ja kiittää kärsivällisyydestä.

