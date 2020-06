S-Pankin 2,3 miljoonan kortin ostotiedot kertovat: Suomalaiset lähtivät ravintolaan

Ravintoloiden aukeaminen kesäkuun alussa sai suomalaiset viilaamaan korttia terasseilla ja ravintolapöydissä: ravintoloiden korttiostot kasvoivat jopa 30 prosenttia kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Hotelleissa kasvu oli vieläkin suurempaa. Pikkuhiljaa alkanut paluu normaaliarkeen on myös lisännyt lähimaksun suosiota.

Koronarajoitusten osittainen purkaminen kesäkuun alussa näkyy suomalaisten korttiostoksissa. S-Pankin korttitilastoista selviää, että kesäkuun ensimmäisellä viikolla kortinkäyttö ylitti tammikuun tason korttitapahtumien määrässä 6 prosentilla ja euromääräisissä ostoksissa peräti 22 prosentilla.

S-Pankin asiakkailla on käytössä 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa, joiden anonyymejä käyttötilastoja tutkimalla S-Pankki selvitti ostokäyttäytymisen muutosta. Joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla.

Pikkuhiljaa alkanut paluu normaaliarkeen on lisännyt myös lähimaksujen osuutta kaikista korttimaksuista. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla lähimaksulla maksettiin 63 prosenttia kaikista ostoista, kun maaliskuun lopussa niiden osuus oli 55 prosenttia.

”Pahimman koronakriisin aikana ostoksia tehtiin kerralla enemmän, jolloin lähimaksun 50 euron raja jäi helposti liian pieneksi. Nyt kun kaupassa käydään jälleen useammin, on lähimaksu jopa suositumpaa kuin aikaa ennen koronaa”, kertoo korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell S-Pankista.

”Suomen 50 euron lähimaksuraja on suurin mahdollinen, mikä Euroopassa saa olla käytössä”, Lundell muistuttaa.

Suurin vaikutus rajoitusten purkamisella oli kortinkäyttöön ravintoloissa ja hotelleissa, vaikka matkaa normaalitasoon on vielä.



"Ravintolaostot kasvoivat kesäkuun ensimmäisellä viikolla 30 prosenttia edellisviikosta. Hotellien osalta korttimaksujen määrä nousi maaliskuun puolivälistä lähtien jatkuneen hiljaiselon jälkeen peräti 38 prosenttia viikossa”, Lundell sanoo.

SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä on tyytyväinen, että ravintoloissa on riittänyt asiakkaita ja hotellienkin tilanne on piristymässä.



”S-ryhmän avoinna olevissa ravintoloissa kauppa on käynnistynyt hyvin. Ravintolapalveluiden kysyntä osoittaa, että ravintoloilla on selkeä rooli ihmisten elämässä – suurempi kuin pelkkä hyvästä ruuasta nauttiminen. Kesäkuun toisella viikolla S-ryhmän hotellien varausmäärät tuplaantuivat edelliseen viikkoon verrattuna ja osalla hotelleistamme käyttöasteet ovat ainakin hetkittäin palaamassa aiemmalle tasolle", sanoo Ojanperä.

Tiedot perustuvat S-Pankin S-Etukortti Visoilla tehtyihin maksuihin 1.1.–7.6.2020. S-Pankki on koostanut kortin käytöstä tilaston, josta yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. S-Pankin asiakkailla on käytössään 2,3 miljoonaa S-Etukortti Visaa ja joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Tuoteryhmät on koostettu korttitapahtumien MCC-toimialakoodien (Merchant Category Code) perusteella.