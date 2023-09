S-Pankin lainatilastot: Opintolainaa nostaneiden määrä kaksinkertaistunut viidessä vuodessa

Yli puolet opiskelijoista varmistaa toimeentuloaan opintolainan avulla: Kelan mukaan lukuvuonna 2021–2022 opintolainaa nosti 174 006 opiskelijaa. Määrä vastaa 55 prosenttia kaikista opintotuen saajista.



Opintolaina-asiakkaiden määrä kasvoi S-Pankissa vuonna 2022 noin 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Opintolainaa nostaneiden määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa.

Kiinnostus opintolainaan lähti selvään kasvuun vuonna 2017, kun opintotukeen ja opiskelijoiden asumisen tukeen tuli muutoksia. Opintolainan suosioon on vaikuttanut myös sen halpa hinta, mutta vuodesta 2022 alkaen lainojen korot ovat lähteneet nousuun.

”Opintolainan tarjoamalle taloudelliselle joustolle on selkeästi ollut kysyntää viime vuosina. Monella laina menee arkisiin kustannuksiin opintojen aikana. Ensi vuoden tilastoissa nähtäneen, mikä vaikutus korkojen nousulla on, eli otetaanko opintolainaa jatkossa vähemmän vai tarvitaanko sitä entistä kipeämmin, jos elinkustannusten nousu jatkuu”, sanoo S-Pankin asuntolainojen kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.

Korot voivat yllättää opiskelijan

Opintolainaa nostanut tai harkitseva opiskelija saattaakin miettiä nyt, miten korkojen nousu vaikuttaa opintolainaan tai omaan maksukykyyn opintojen päätyttyä. Korkojen nousun myötä opintolainankin kulut nousevat.

”Korkojen maksuun on syytä varautua jo etukäteen. Laina saattaakin olla odotettua kalliimpaa, mikäli korkotaso on maksuhetkellä korkeampi kuin mitä se lainaa nostaessa on ollut.”

Tyypillisesti opintolainaa aletaan lyhentämään noin kahden vuoden kuluttua opintotuen päättymisen jälkeen. Korkojen maksu aloitetaan jo hieman aiemmin, viimeisen pääomituksen jälkeen.

”Erityisen tärkeää olisi miettiä, ettei opintolainan lyhennys muodostu tulevaisuudessa liian suureksi, vaan rahaa jäisi myös muuhun elämiseen. Jos opintolainan maksuihin liittyy haasteita, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä pankkiin ja keskustella asiasta. Näin tilanteeseen voidaan löytää yhdessä ratkaisuja”, neuvoo Airaksinen.

Näin opintolainaa nostetaan suurimmissa kaupungeissa

S-Pankin opintolaina-asiakkaat nostivat viime vuonna opintolainaa keskimäärin 4 975 euron edestä. Summa on suuruusluokaltaan sama kuin vuotta aiemmin.



Vuosittain nostettavan opintolainan määrä vaihtelee jonkin verran opiskelijan kotikunnan mukaan. Eniten opintolainaa nostettiin Helsingissä, jossa keskimääräinen opintolainasumma oli 5 132 euroa. Toiseksi eniten lainaa nostettiin Tampereella 5 057 euron edestä ja kolmanneksi eniten Turussa 5 046 eurolla. Vastaavasti opintolainaa nostettiin keskimäärin Joensuussa 4 973 euroa, Jyväskylässä 4 949 euroa ja Oulussa 4 830 euroa vuodessa.

Monelle nuorelle opintolaina on elämän ensimmäinen laina. Airaksinen neuvoo, että kannattaa vertailla eri pankkien hintoja ja vertailla lainojen korkoa, lainaehtoja ja kokonaiskustannuksia. Samalla kannattaa myös vertailla muiden pankkipalveluiden hintoja.

”S-Pankki on houkutteleva pankki opiskelijoille, sillä hintamme ovat opiskelijan kukkarolle sopivat. S-Pankki tarjoaa tilin, kortin, verkkopankkitunnukset ja mobiilipalvelut maksutta kaikille S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajille”, kertoo Airaksinen.

Opintolainalliset sijoittavat ja säästävät aktiivisesti

S-Pankin lainatilastoista näkyy myös, että sijoittaminen ja säästäminen kiinnostavat opiskelijoita. Vuonna 2022 S-Pankin opiskelevista opintolaina-asiakkaista 46 prosentilla oli käytössään säästämisen ja sijoittamisen palveluita, kuten rahastosijoituksia tai Säästäjä-palvelu, ja 9 prosentilla oli ASP-tili.

”Nollakorkoaikaan kuuli tarinoita siitä, että opintolainaa nostettiin sijoittamista varten sillä ajatuksella, että sijoituksista saatu korko on suurempi kuin opintolainasta maksettu korko. Tämä on kuitenkin riskisempää nyt, kun korot ovat nousseet. Pahimmassa tapauksessa sijoituskohde ei tuotakaan, eikä lainaa ja sen kuluja voikaan maksaa sijoituksen avulla”, Airaksinen neuvoo.

S-Pankin opintolainatiedot perustuvat S-Pankin lainatilastoihin ajalta 1.1.2018–31.12.2022. Tilastot on koostettu opintolainakannasta lainoista, joiden takaisinmaksu ei ole vielä alkanut. Yksittäisen asiakkaan tiedot eivät ole tunnistettavissa tilastosta.