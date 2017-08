S-Pankin osuus koko alkuvuoden asuntolainakannan kasvusta 14,2 prosenttia

3.8.2017 10:00 | S-Pankki

S-Pankin palveluiden suosio kasvoi edelleen. Alkuvuoden aikana sekä kotitalouksien talletukset että lainat kasvoivat selvästi markkinoita nopeammin. Voimakkainta kasvu oli asuntolainoissa, jossa S-Pankin osuus Suomen koko asuntolainakannan kasvusta oli 14,2 prosenttia. Kotitalouksien talletukset puolestaan kasvoivat S-Pankissa alkuvuoden aikana 5,2 prosenttia, kun koko markkina kasvoi samaan aikaan 2,1 prosenttia.

S-Pankki-konsernin liiketulos tammi-kesäkuulta oli 7,8 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste 15,0 prosenttia. Vertailukelpoinen tulos parani viime vuodesta. S-Pankin talletuskanta oli kesäkuun lopussa 4 851 miljoonaa euroa ja antolainausta oli yhteensä 3 720 miljoonaa euroa.

Palveluiden kysynnästä ja käytön aktivoitumisesta kertovat myös kasvaneet palkkiotuotot. Samaan aikaan pankin kulut pysyivät kurissa ja palveluiden kehittäminen oli tehokasta. Vastuullinen toiminta heijastui myös asiakkaiden kokemuksiin S-Pankista: suomalaiset valitsivat S-Pankin keväällä jo viidennen kerran peräkkäin vastuullisimmaksi pankiksi Pohjoismaiden laajimmassa kestävän kehityksen brändivertailussa.

S-Pankilla oli kesäkuun lopussa 3 miljoonaa asiakasta, joilla oli käytössään 2 miljoonaa S-Pankin kansainvälistä maksukorttia. Lähes 1,8 miljoonalla asiakkaalla oli verkkopankin käytön ja mobiiliasioinnin mahdollistavat pankkitunnukset. S-Pankin käyttötili, maksukortti ja pankkitunnukset ovat maksuttomia S-ryhmän asiakasomistajille.

S-Pankki mahdollistaa mikrosäästämisen

S-Pankki on tuonut Bonus rahastoon -palvelun myötä rahastosäästämisen kaikkien suomalaisten ulottuville.

– Kympillä kuussa pääsee alkuun. Tällainen mikrosäästäminen on loistava keino laittaa vähän syrjään hyvän tai pahan päivän varalle ja samalla huomata, että säästäminen ja sijoittaminen on mahdollista ihan jokaiselle, myös ilman isoja rahoja, S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula kertoo.

Bonussäästäminen on jo muuttanut rahastosäästämiseen liittyviä mielikuvia. Kesäkuussa rikkoutui 100 000:n S-Pankissa rahastosäästämisen aloittaneen suomalaisen raja.

– Panostamme erityisesti palveluidemme reiluuteen ja ymmärrettävyyteen. S-Säästörahastot ja Bonus rahastoon -palvelu ovat hyvä alku. Loppuvuodesta teemme säästämisestä vieläkin helpompaa, Ylihurula lupaa.

Mutkattomien pankkipalveluiden puolesta

S-Pankin tavoitteena on tehdä raha-asioiden hoitamisesta mahdollisimman sujuvaa ja tässä mobiilipalveluilla on keskeinen rooli. Pankin, kaupan ja LähiTapiolan palvelut yhdistävä sovellus, S-mobiili, ylitti alkuvuodesta miljoonan latauksen rajan. S-mobiili täydentyi maaliskuussa Siirto-palvelulla, jossa rahan siirtäminen pankkien välillä onnistuu reaaliaikaisesti kännykällä pelkän puhelinnumeron perusteella. Huhtikuussa otettiin käyttöön tunnistaminen S-mobiililla -palvelu, jonka avulla S-Pankin kolmen miljoonan asiakkaan on mahdollista asioida verkkopankkitunnuksia vaativissa palveluissa sormenjäljellä tai itse valitulla tunnusluvulla.

– Pankkipalvelut yhdistettynä S-ryhmän muuhun palvelutarjontaan muodostavat kokonaisuuden, jossa hankintojen tekeminen, maksaminen ja rahoittaminen tehdään asiakkaille ylivoimaisen helpoksi, Ylihurula summaa.

S-Pankki numeroina 30.6.2017

3 miljoonaa asiakasta

2 miljoonaa kansainvälistä maksukorttia

1,8 miljoonaa kappaletta verkkopankkitunnuksia

4 851 miljoonaa euroa talletuksia

3 720 miljoonaa euroa myönnettyä luottoa

6 440 miljoonaa euroa hallinnoitavia varoja (FIM)

15 prosentin vakavaraisuusaste

7,8 miljoonan euron liiketulos