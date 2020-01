S-Pankin välitys- ja säilytysasiakkaita Nordnetille

Yhteistyön myötä S-Pankin ja FIMin osakevälityksen asiakkaat pääsevät nauttimaan Nordnetin edistyksellisistä osakesijoittamisen työkaluista. Samaan aikaan Nordnetin rahastovalikoima täydentyy useilla FIM-rahastoilla.

S-Pankki Oy ja Nordnet Bank AB ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jolla S-Pankin arvopapereiden välitys- ja säilytystoimintojen asiakkaita siirtyy Nordnetiin.

Yhteistyön myötä S-Osakekauppa- ja FIM Direct Online -palveluista Nordnetiin siirtyvät asiakkaat voivat arviolta huhtikuusta 2020 alkaen hoitaa suoria osakesijoituksiaan Nordnetin palvelussa. Nordnetin asiakkaat voivat puolestaan täydentää salkkujaan kätevästi 13:lla ammattimaisesti hoidetulla FIM-rahastolla. Myös Nordnetin asiakkailla Ruotsissa on mahdollisuus sijoittaa FIM-rahastoihin.

Samassa yhteydessä S-Pankki luopuu S-Osakekauppa- ja FIM Direct Online -palveluista sekä arvopaperien välitys- ja säilytyspalveluista. Siirtyminen Nordnetiin edellyttää asiakkailta aktiivista hyväksyntää sekä tunnistautumista ja asiakkuuden avaamista edellyttävien tarvittavien tietojen antamista Nordnetin palvelussa.

”Nordnet on erinomainen kumppani, sillä se tunnetaan omatoimisten osakesijoittajien suosikkina. Yhteistyön ansiosta S-Osakekaupan ja FIM Directin käyttäjät pääsevät nauttimaan kehittyvistä palveluista, kuten esimerkiksi osakesäästötileistä”, sanoo S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaja Hanna Porkka.

”S-Pankki panostaa nyt avaimet käteen -ratkaisujen kehittämiseen sekä sijoittamisen ammattilaisille että vasta-alkajille. Kuka tahansa voi aloittaa säästämisen Säästäjällä, josta löytyvät Suomen edullisimmat yhdistelmärahastot. Yksityispankkiirimme puolestaan huolehtivat, että Private Banking -asiakkaamme saavat laadukasta ja luotettavaa palvelua”, Porkka jatkaa.

”Osakevälitys on Nordnetin ydinliiketoimintaa. Panostamme vahvasti osakesijoittamista tukeviin palveluihin ja sisältöihin sekä prosessien automatisoimiseen. Nordnet on Suomen suosituin yksityissijoittajien käyttämä osakevälittäjä ja meidät on valittu kolme kertaa peräkkäin Suomen laadukkaimmaksi arvopaperinvälittäjäksi. Toivotamme meille siirtyvät aktiiviset sijoittajat lämpimästi tervetulleeksi”, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

”Suomalaiset asiakkaamme valitsevat Nordnetin jakelemien rahastoyhtiöiden valikoimasta mielellään kotimaisia tuttuja brändejä. Uskon, että monipuoliset FIM-rahastot nousevat asiakkaidemme keskuudessa suosituimpien rahastojen joukkoon”, Tuppurainen jatkaa.

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminta vastaa S-Pankki-konsernin varainhoitopalveluiden tuottamisesta, asiakkuuksista sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Liiketoiminta tarjoaa S-Pankki-brändin alla säästämisen ja sijoittamisen palveluita kuluttaja-asiakkaille. FIM-brändin alla tarjotaan yksityispankkipalveluita sekä palveluita institutionaalisille sijoittajille. S-Pankki- ja FIM-rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy. Kesäkuun lopussa liiketoiminta hallinnoi 8,5 miljardin euron varallisuutta. Hallinnoitavat varat kasvoivat 25,3 prosenttia vuodentakaisesta. Osuudenomistajia hallinnoitavissa rahastoissa oli noin 268 000 – kolmanneksi eniten Suomessa.

Nordnet on pohjoismainen pankki, jonka kautta voi sijoittaa mm. osakkeisiin ja rahastoihin. Nordnetin tavoitteena on antaa asiakkaille työkalut omien sijoitustensa hallintaan ja olla pohjoismaisten säästäjien ja sijoittajien ykkösvalinta. Nordnet perustettiin vuonna 1996 ja sillä on nykyään yli 882 000 asiakasta Pohjoismaissa, joista Suomessa 266 300. Asiakasvarat syyskuun 2019 lopussa olivat 365 mrd. SEK, joista Suomessa 76 mrd. SEK.