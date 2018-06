S-Pankin varallisuudenhoidon johtoon uusia nimiä

S-Pankki jatkaa panostuksiaan varallisuudenhoitoliiketoimintaan ja vastuulliseen sijoittamiseen. Pankin vastuullisen sijoittamisen johtajana aloittaa Mika Leskinen. Vetovastuun institutionaalisten asiakkaiden palvelemisesta ottaa puolestaan Lea Jääskeläinen.

”Vastuullisuus on tärkeä tekijä säästämisessä ja sijoittamisessa instituutioista tavallisiin suomalaisiin säästäjiin. Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme hyviä sijoitustuottoja, jotka on tuotettu vastuullisesti. Meidän mielestämme on korkea aika tehdä säästämisestä suoranainen kansallisharrastus”, S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka sanoo.

Toukokuussa aloittanut Porkka rakentaa parhaillaan varallisuudenhoidosta toista tukijalkaa S-Pankille pankkitoiminnan rinnalle. S-Pankki-konserni palvelee asiakkaita säästämisen ja sijoittamisen alueella kahdella brändillä. S-Pankki tarjoaa koko kansan varallisuudenhoitoa, yksityispankki ja varainhoitaja FIM taas palvelee varakkaita yksityisasiakkaita sekä instituutioita.

”Suomalaiset instituutioasiakkaat ovat tärkeä asiakasryhmä, jonka palvelemiseen tulemme panostamaan”, Hanna Porkka sanoo.

S-Pankin varallisuudenhoidon vastuullisen sijoittamisen johtajana elokuussa aloittava Mika Leskinen siirtyy S-Pankkiin OP Varallisuudenhoidosta, jossa hän on työskennellyt vastaavassa roolissa. Leskinen on vastuullisen sijoittamisen uranuurtajia Suomessa. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta vastuullisen sijoittamisen parissa ja saanut kansainvälistä tunnustusta. S-Pankissa Leskisen osaamisesta pääsevät hyötymään niin instituutiot kuin koko kansa.

”Vastuullisen sijoittamisen merkitys kaikessa sijoitustoiminnassa tulee kasvamaan entisestään. Näen S-Pankissa valtavasti potentiaalia ja olen innoissani siitä, että pankki on läsnä kolmen miljoonan asiakkaansa arjessa, sillä tämä avaa täysin uudenlaisia mahdollisuuksia rakentaa yhdessä suomalaisten kanssa vauraampaa tulevaisuutta”, Mika Leskinen sanoo.

FIMin institutionaalisista asiakkaista vastaavana johtajana aloittaa puolestaan kesäkuussa Lea Jääskeläinen. Ennen siirtymistään S-Pankkiin Jääskeläinen on työskennellyt instituutiomyynnin johtotehtävissä Danske Bankissa. Jääskeläisellä on vankka kokemus ja osaaminen suomalaisten instituutioasiakkaiden palvelemisesta.

”Olen iloinen saadessani tarttua tähän mahdollisuuteen. Arvostan suuresti FIMin aktiivista sijoitusfilosofiaa ja kykyä tuoda institutionaalisten sijoittajien ulottuville kehityksen keihäänkärjessä olevia tuotteita, kuten erilaisia vaikuttavuussijoittamisen instrumentteja”, Lea Jääskeläinen sanoo.

S-Pankin varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka kertoo, että pankin tuotteet ja palvelut on rakennettu niin, että niistä löytyy jokaiselle sopiva vaihtoehto. Mukaan pääsee jo pienemmälläkin summalla ja sama osaava henkilöstö toimii molempien brändien takana, joten henkilökunnan ammattitaito on kaikkien asiakkaiden hyödynnettävissä sijoituksen suuruudesta riippumatta.

”Lea ja Mika ovat molemmat alan ehdotonta huippua. Olen todella iloinen siitä, että pääsen pian työskentelemään heidän kanssaan”, Hanna Porkka sanoo.