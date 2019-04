S-Pankin yt-neuvottelut päättyivät

S-mobiilin pankkiosiossa häiriöitä 8.4.2019 20:27:21 EEST | Tiedote

S-mobiilin pankkiosion toiminnassa esiintyy häiriöitä, jonka takia sovelluksessa näkyy virheellisiä tietoja. Tietojärjestelmien toimintaan liittynyt häiriö on aiheuttanut sen, että rajattu joukko S-mobiilin käyttäjiä on nähnyt sovelluksessaan tilapäisesti toisen pankkiasiakkaan tietoja. Häiriö rajautuu pankkitietojen näkymiseen. S-mobiili on toistaiseksi pois käytöstä.