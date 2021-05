S-Pankki haluaa uudistuksia Exxonilta – kannattaa Kaisa Hietalaa yhtiön hallitukseen

Jaa

Öljy-yhtiöiden toiminta vaikuttaa keskeisesti yhteiskuntien etsiessä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. S-Pankki-konsernin hallinnoimat rahastot olivat myös viime vuonna vaikuttamassa Exxonin yhtiökokouksessa ilmastonmuutoksen vuoksi.

FIM USA- ja FIM Passiivinen USA ESG -sijoitusrahastot haluavat öljy-yhtiö Exxon Mobil Corporationin toimintaan uudistuksia. Rahastot kannattavat Exxonin yhtiökokouksessa 26. toukokuuta yhtiön uudistamiseen tähtäävän Reenergize Exxon -kampanjan ehdokkaita uusiksi jäseniksi hallitukseen.

Kampanjassa öljy-yhtiölle vaaditaan muun muassa osittain uutta hallitusta ja yksi kampanjan esiin nostamista ehdokkaista on suomalainen Kaisa Hietala. Hietala johti aiemmin öljy-yhtiö Nesteen biopolttoaineliiketoimintaa. Exxonin johto ei tue kampanjaa ja suosittelee osakkeidensa omistajia äänestämään yhtiön johdon tukemia ehdokkaita.

”Vastuullisuus on sijoitustoimintamme ytimessä. Yrityksiin vaikuttaminen esimerkiksi yhtiökokousten välityksellä on tärkeä osa vastuullisen sijoittajan työkalupakkia. Poissulkeminen on yksi strategioista, jota noudatamme, mutta vaikuttamiselle on ehdottomasti paikkansa ja suosimme sitä”, kertoo sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnasta.

S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoimintaan kuuluva S-Pankin tytäryhtiö FIM Varainhoito Oy hallinnoi S-Pankki- ja FIM-rahastoja.

Ilmastoriskien hallinta keskiössä

Leskisen mukaan rahastot olivat aktiivisia Exxonin yhtiökokouksessa jo viime vuonna, jolloin rahastot vastustivat hallituksen jäsenten valintaa, koska katsoivat, ettei öljy-yhtiö ole ottanut riittävän vakavasti ilmastonmuutoksen tuomia riskejä ja ongelmia.

”Ilmastonmuutos ja sen huomioiminen yhtiön strategiassa on hallituksen tehtävä. Olemme aktivoituneet tänä keväänä ulkomaisissa yhtiökokouksissa ja yksi keskeinen mielenkiintomme kohde on juuri se, miten yhtiöt huomioivat ilmastonmuutoksen”, Leskinen kertoo.

Vuosi sitten S-Pankki julkaisi Varallisuudenhoitoliiketoimintansa ilmastostrategian (PDF). Strategian mukaan esimerkiksi kaikkien sähköntuottajien täytyy läpäistä aiempaa tiukemmat kriteerit, jotta S-Pankki- ja FIM-rahastot voivat sijoittaa suoraan niihin.

S-Pankki on osa S-ryhmää, jossa ilmastonmuutosta torjutaan osuustoiminnan hengen mukaisesti yhteistyössä asiakasomistajien, kumppaneiden ja kaikkien s-ryhmäläisten kanssa. Helmikuussa 2020 S-ryhmä julkisti uudet kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa, joiden mukaan S-ryhmä on oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuonna 2025.