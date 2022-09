S-Pankki Kiinteistöjen hallinnoima toimistorakennus myytiin Helsingin Pasilassa

S-Pankki-konserniin kuuluvan S-Pankki Kiinteistöt Oy:n hallinnoimasta kiinteistösijoitussalkusta on myyty Helsingissä sijaitseva Pasilan Visio -toimistorakennus kahdelle Swiss Life Asset Managers Nordicin hallinnoimalle kiinteistörahastolle.

”Olemme tyytyväisiä kauppaan ja siihen, että Pasilan Visio on nyt saanut seuraavan ammattitaitoisen omistajan Swiss Lifesta. Kohteen myynti on salkun strategian mukainen ja se antaa tilaa uusille sijoitusmahdollisuuksille”, kiinteistösijoitusjohtaja Harri Oravainen S-Pankki Kiinteistöistä kommentoi.

Pasilan Visio on näkyvällä paikalla Länsi-Pasilassa sijaitseva pääkonttoritason toimistokokonaisuus. Vuonna 2008 rakennettu Visio käsittää kaksi kuusikerroksista toimistorakennusta, jotka on yhdistetty toisiinsa avaralla sisääntuloaulalla. Kiinteistön omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja sen päävuokralaisena on toiminut vuodesta 2017 lähtien Danske Bank.

”Olemme erittäin iloisia löydettyämme näin kiinnostavan sijoitusmahdollisuuden Suomesta ja todella tyytyväisiä Danske Bankin Suomen pääkonttorin hankinnasta. Tulemme myös jatkossa etsimään lisää kiinteistöjä Suomesta”, kertoo sijoituspäällikkö Martin Grimm Strømme Swiss Life Asset Managers Nordcilta. Swiss Lifen juridisena neuvonantajana myyntiprosessissa toimi Asianajotoimisto Krogerus Oy.

S-Pankki Kiinteistöt Oy hallinnoi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kiinteistösijoitussalkkuja Fennian sijoitusorganisaation tukena. Sijoitussalkut sisältävät suoria kiinteistösijoituksia, osaomisteisia yhteissijoituskiinteistöjä sekä epäsuoria kiinteistörahastosijoituksia. Kaupallisena neuvonantajana myyntiprosessissa toimi CBRE Finland Oy ja juridisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. Vuoden puolivälissä S-Pankki-konsernin yhtiöt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Pääomarahastot Oy hallinnoivat yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Rahastot omistavat yhteensä yli 2 800 asuntoa, 37 toimitilakiinteistöä, 326 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 31 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 190 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on yli 2,2 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 32 000.