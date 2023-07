S-Pankki Kiinteistöt uudistamassa maineikasta Vierumäen hotellia

Heinolan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan Vierumäen hotellikiinteistön laajennushankkeelle. Kyseessä on merkittävä rakennushanke, jonka myötä hotellin nykyinen kiinteistö saneerataan osittain ja sen yhteyteen rakennetaan uudenaikainen ja täysimittainen kylpylä. Kylpylän toteutuksessa huomioidaan laajasti ympäristöön ja energiatehokkuuteen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi suihkuvesien lämmön talteenotolla sekä käyttämällä lämmityksessä paikallista kaukolämpöä.

Alueen hotellitoiminnan historian voi katsoa juontavansa juurensa aina vuoteen 1927, jolloin Vierumäelle perustettiin Suomen Urheiluopisto. Nykyisin hotellikiinteistön omistavan sijoitusyhtiön Vierumäki Hotellikiinteistö Ky:n sijoittajina toimivat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Hotellin operaattorina toimii Holiday Club Resorts Oy. Kiinteistön hallinnoinnista ja laajennushankkeen johtamisesta vastaa S-Pankki Kiinteistöt Oy.

”Olemme erittäin iloisia kylpylähankkeen edistymisestä. Hankkeen eteneminen kertoo siitä, että hyvän suunnittelun ja sitoutuneiden omistajien turvin voidaan toteuttaa merkittäviä kiinteistökehittämisen hankkeita, vaikka kiinteistömarkkinat yleisesti ovatkin hiljentyneet kuluneena vuonna. Toivomme ensimmäisten asiakkaiden pääsevän nauttimaan kylpylästä vuoden 2024 lopussa”, johtaja Leo Nilsson S-Pankki Kiinteistöt Oy:stä sanoo.

”Vierumäestä tulee Holiday Clubin kahdeksas kylpylä ja täyden palvelun resortti. Suunnitelmissa on täydentää kokonaisuutta rakentamalla alueelle lisää Holiday Clubin suosittuja loma-asuntoja”, sanoo Holiday Clubin toimitusjohtaja Maisa Romanainen.

S-Pankki-konserniin kuuluva S-Pankki Kiinteistöt Oy on kiinteistöjohtamispalveluihin erikoistunut yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja kiinteistösijoitussalkkujen hallinnointiin, toteuttaa ja hallinnoi yhteissijoitusmallisia (Joint Ventures) kiinteistösijoituksia ja tuottaa kiinteistöjohtamisen asiantuntijapalveluita.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi 31.3.2023 mennessä yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa rahastot omistivat yhteensä yli 2 800 asuntoa, 37 toimitilakiinteistöä, noin 330 00 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 34 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 214 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on noin 2,1 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 38 000.