S-ravintolat palkitsi huippuosaajiaan – Trattoria Aukio valittiin vuoden 2020 ketjuravintolaksi

Jaa

Jyväskylässä Solo Sokos Hotel Paviljongin yhteydessä toimiva ravintola Trattoria Aukio on palkittu S-ryhmän ravintoloiden vuoden 2020 ketjuravintolana. S-ravintolat palkitsi ravintola-alan ammattilaisiaan jokavuotisessa gaalassa. Tänä vuonna palkintokriteereissä näkyi vahvasti tekijöiden saavutukset asiakas-tyytyväisyyden kasvun osalta. S-ravintoloiden asiakastyytyväisyys onkin kasvanut viimeisen vuoden aikana ennätyslukemiin.

Ravintolan valinnassa palvelulla on aina ollut suuri merkitys, mutta nyt pandemia-vuoden aikana sen rooli tuntuu entisestään kasvaneen. Havaintoa tukee myös S-ryhmän ravintolaketjujen kasvanut asiakastyytyväisyys, jossa erityistä kiitosta saa ravintoloiden henkilöstö. Ravintoloista haetaankin hyvän ruuan lisäksi elämyksellisyyttä, ja jokainen asiakaskohtaaminen on silloin merkityksellinen.

− Osaava ja huomioiva palvelu ja siitä syntyvä hyvä fiilis ovat keskeisiä asioita ravintolan valinnassa. Erityisesti haasteelliset korona-ajat ovat selvästi nostaneet ihmiseltä ihmiselle -kokemuksen merkitystä. Siksi myös palkitsemme henkilökuntaamme ja annamme tunnustusta hyvästä työstä, sanoo johtaja Juha Lindholm SOK:n Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Vuoden parhaat teot ja tekijät palkitaan joka keväisessä gaalassa, josta on muodostunut odotettu tapahtuma S-ravintoloiden ammattilaisten keskuudessa. Tämän kevään gaalassa 14.4. palkittiin yhteensä 3 ravintola-ammattilaista ja 11 ravintolaa työntekijöineen.

Trattoria Aukiota kehitetään asiakkaiden odotuksia ylittäen

Osuuskauppa Keskimaan omistama ravintola Trattoria Aukio palkittiin Trattoria ketjun ravintola. Trattoria Aukio on lunastanut Jyväskylässä paikkansa suositelluimpien ravintoloiden joukossa jo usean vuoden ajan. Ravintolan asiakastyytyväisyys on ollut aina erinomaisella tasolla ja sitä on onnistuttu jopa parantamaan viime vuonna. Vuoden ketjuravintolan valinnassa korostuivat palvelun ja tuotteiden korkea taso. Trattoria Aukion henkilökunnan hyvä yhteishenki tarttuu asiakkaisiin ja toimintaa kehitetään asiakkaiden odotuksia ylittäen.

− Vuosi on ollut mitä haastavin matkailu- ja ravintola-alan toimijoille. Olemme kuitenkin pystyneet näin poikkeuksellisenakin vuotena palvelemaan asiakkaitamme laadusta tinkimättä ja rajoituksia noudattaen hotelli Paviljongin yhteydessä toimivassa ravintola Trattoria Aukiossa. Trattoria Aukion rooli hotellin toiminnassa on vain korostunut näin korona-aikana, kun hotelliasukkaat ovat keskittäneet asiointiaan hotellin yhteydessä sijaitseviin ravintoloihin, toteaa Osuuskauppa Keskimaan Original Sokos Hotel Alexandran ja Solo Sokos Hotel Paviljongin hotellinjohtaja Hannu Nirkkonen.

− Olemme erittäin iloisia palkinnosta. Meidän tiimimme on tehnyt kovasti töitä, poikkeuksellisen epävarmoissa olosuhteissa. Meille asiakaskokemus on ollut palvelumme ydin jo vuosia ja sitä on vaalittu myös näinä haastavina aikoina. Olemme sitoutuneet varmistamaan asiakkaan viihtymisen joka kerta. Hyvä ruoka, arjesta irtautuminen ja asiakaspalvelu ovat meille sydämen asioita, ravintola Trattoria Aukion ravintolapäällikkö Katri Ruohonen iloitsee.

S-ravintoloiden suositteluaste eli NPS on kehittynyt viimeiset viisi vuotta ja nousi kiitettävälle tasolle vuonna 2020. Trattoria Aukion suositteluaste oli viime vuonna 54 ketjun tavoitteen ollessa 40. Vuonna 2021 tyytyväisyys on jatkanut kasvua.