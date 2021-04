S-ryhmä aurinkosähkön ykkönen – suurtuotanto jo selvittelyssä

S-ryhmältä jättiponnistus ja koko Suomen laajuinen investointi tulevaisuuteen: jo lähes 300 S-marketia uudistettu 9.4.2021 09:10:27 EEST | Tiedote

Suomen suurin ruokakauppaketju S-market panostaa palveluidensa kehittämiseen poikkeusoloissakin. Vuoden 2020 alussa aloitettu S-marketien uudistus on muokannut jo lähes 300 myymälästä entistäkin laadukkaamman, asiakaslähtöisemmän ja energiatehokkaamman ruokakaupan. Miljoonaluokan panostus jatkuu: uudistusvauhti on kova ja valtaosa koko S-market-ketjusta on uudistunut vuoden 2021 loppuun mennessä.