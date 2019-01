S-ryhmä laskee maidon ja kahvin hintaa – suomalaisista 87 % sanoo KYLLÄ

S-ryhmä laskee suosituimpien elintarvikkeiden hintoja tänään. Neljä vuotta jatkunut ruoan hinnan pitkäaikainen alentaminen jatkuu. Suomalaisten ruokakoreissa tullaan näkemään edullisempia arjen perustuotteita. Ostoskorien hinnat laskevat Prismoissa ja S-marketeissa.

Noin viidenkymmenen halpuutetun tuotteen listalla on suomalaisten eniten ostamia suosikkituotteita kuten maitoa, kahvia, jogurttia, jauhelihaa ja broileria. Näin halpuuttaminen saadaan tuntumaan mahdollisimman monen asiakkaan pussissa.

Kotimaista rasvaton maito maksaa nyt Prismassa 0,59 senttiä litralta, Atrian kevytjauheliha 400 g 2,75 euroa per paketti ja Pampers Mega Pack housu- ja teippivaipat 11,90. S-marketissa Kokkikartanon kiusaukset 700 g maksavat nyt 5,98 euroa ja Kotimaista kermajuusto 500 g 2,95 euroa.

Sekä Prismassa sekä S-marketissa Kulta Katriina maksaa nyt 2,79 per paketti ja Arlan maustetut litran jogurtit 1,29 euroa.

Tuore tutkimus: 87 prosenttia haluaa halvempaa ruokaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan 87 prosenttia suomalaista haluaa, että ruoka olisi halvempaa. Halpuuttamisen jatkoa kannatti 92 prosenttia vastaajista. Tutkimuksen toteutti Consumer Compass S-ryhmän toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi lähes 1 500 suomalaista.

– Suomalaisten viesti ei voisi olla kirkkaampi. Halpuuttamiselle on edelleen selkeä tilaus, sanoo kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta.

Julkisessa keskustelussa on viime aikoina puhuttu paljon vähävaraisuudesta. Sadoillatuhansilla suomalaisilla kuukauden ruokabudjetti jää pariin sataan euroon. Viime aikoina on uutisoitu myös siitä, että kouluruoan kulutus on suurimmillaan maanantaisin.

– Monissa perheissä joudutaan kiristämään kukkaron nyörejä ja viikonlopun ruokailut jäävät ohueksi. Kyse ei välttämättä ole suoraan tulotasosta. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa ihan kohtuullisillakin ansioilla olevien perheiden asumiskulut voivat olla niin korkeat, että sitten ruokarahoista tingitään, Alarotu pohtii.

Kilpailu suomalaisessa ruokakaupassa on kovaa

– Kansainvälinen kilpailu jatkuu entistä kovempana. Markkinaosuutemme koko Euroopan markkinassa on alle 0,5 prosenttia. Samaan aikaan olemme 3,8 miljoonan vihreän kortin omistajan osuuskauppa, ja jos me emme laita kampoihin näille kansainvälisille jäteille, niin kuka sitten? Ilkka Alarotu kysyy.

Tiukasta hintakilpailusta kertovat myös tutkimukset. Loppuvuodesta 2018 julkistettiin Luonnonvarakeskus Luken ja Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen PTT:n tutkimus ruoan kate-eurojen jakautumisesta ruokaketjun eri toimijoiden välillä. Tutkimus näytti toteen sen, että kauppa on tinkinyt omista katteistaan. Kaupan osuus kate-euroista on laskenut.

– Tulos ei yllätä, sillä omat lukumme kertovat samaa, Alarotu kiteyttää.

S-ryhmä aloitti määrätietoisen ruoan hinnan halpuuttamisen vuonna 2015. Rahat hintojen laskuun otetaan säästöistä, jotka syntyvät oman toiminnan tehostamisesta. Tästä yksi esimerkki on oma täysautomatisoitu logistiikkakeskus.

– Sipoon logistiikkakeskus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2018 lopussa. Näissä hinnanalennuksissa näkyy esimerkki sen tuomasta tehokkuudesta, Alarotu summaa.