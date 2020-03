S-ryhmä palkitsi ketjuravintoloita ja ravintolapäälliköitä hyvistä tuloksista

SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjaus palkitsi valtakunnallisten ravintolaketjujen parhaat päälliköt ja ravintolat 11.3. Helsingissä pidetyssä päällikköseminaarissa. S-Boss- ja S-Chef -tunnustukset menivät tällä kertaa Rovaniemelle ja Ouluun. Tilaisuudessa julkistettiin myös kunkin ravintolaketjun vuoden ravintola. Kotkasta löytyy ennätyksellinen määrä ykkösravintoloita.

Minna Karhu Rovaniemeltä on vuoden 2019 S-Boss

Minna Karhu johtaa Rovaniemen Ravintolamaailma Prismaa vahvasti omalla esimerkillään ja edestäpäin. Karhun ammattitaitoisella arvojohtamisella ravintolamaailman tuloksellisuus on tasapainoinen kaikilla eri mittareilla.

Karhun ylpeys omasta tekemisestä ja asiakkaiden ilahduttaminen kohtaamisissa eivät ole jääneet vaille huomiota. Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosanat ovat erinomaisella tasolla ja positiivisia palautteita on tullut eri kanavien kautta vino pino vuoden aikana.

Sydämellisyys, huolehtivaisuus ja ​periksi antamattomuus ovat tunnettuja piirteitä tällä pikkuisen pinkimmällä karhuemolla.

Vuoden 2019 S-Chef on oululainen Liisa Manninen

Vuoden 2019 S-Chef -tunnustus menee keittiömestari Liisa Mannisen matkassa Ouluun. Grill it! -ravintolassa työskentelevä Manninen on vahva konseptin keittiömestari, joka kehittää omalla panoksellaan ja esimerkillään koko Oulun Vanhan Paloaseman ravintolakokonaisuutta.

Liisan johtamassa keittiössä kunnia-asia on ruoan tasalaatuisuus ja koko tiimin intohimoinen suhtautuminen ruoan laatuun. Esimiehenä Liisa on lempeä pitäen kuitenkin jämäkässä otteessa niin henkilökunnan kuin esimiehensäkin.

Palkittu keittiömestari on innostuja ja eteenpäin katsoja. Hänen halustaan kehittyä ja kehittää itseään kertoo tämänhetkiset kasvatustieteiden opinnot avoimessa yliopistossa.

Kotkasta löytyy monta vuoden ravintolaa

Vuoden 2019 parhaat ketjuravintolat ovat onnistuneet tekemisissään niin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden kuin tuloksellisuuden saralla. Kotkaan meni tänä vuonna peräti viisi ykköspaikkaa! Vuoden Amarillona palkittu Amarillo Kotka kehitti myyntiään 10 % ja asiakastyytyväisyys oli ketjun kärkipäätä.

Kotkan Amarillossa konsepti nähdään vahvana vetovoimatekijänä ja avauspäivistä alkaen tämä heimo on uskaltanut heittäytyä täysillä. Amarillon sielu, The Table, on Kotkassa aina täynnä ja kattauksissa tunnelma viritetään huippuunsa.

Vuoden suositelluimpaan ravintolaan, Public Corner Kotkaan, tulisi peräti 98 % asiakkaista palautteiden perusteella uudelleen.

Vuoden ravintolat 2019:

Vuoden Amarillo: Amarillo Kotka

Vuoden Coffee House: Coffee House Joensuu

Vuoden Frans & les Femmes: Frans & Chérie, Rovaniemi

Vuoden Grill it!: Grill it! Oulu

Vuoden ravintolamaailma: ravintolamaailma Kotka Prisma

Vuoden Rosso: Rosso Oulu

Vuoden Trattoria: Trattoria Aukio, Jyväskylä

Vuoden VENN: VENN Kotka

Vuoden Pub: Public Corner Kotka

Vuoden 2019 suositelluin ravintola: Public Corner Kotka.

Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!

SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen johtoryhmä valitsee vuosittain S-Boss-, S-Chef- ja Vuoden ravintola -tunnustusten saajat toimipaikan tuloksenteon, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden sekä päällikön johtamistaitojen perusteella. Vuoden 2019 palkinnot jaettiin Helsingissä Radisson Blu Seasidessa pidetyssä ketjuravintoloiden seminaaripäivässä keskiviikkona 11.3.2020.