S-ryhmä palkitsi ravintoloidensa parhaat päälliköt ja ravintolat – Vuoden S-Boss tulee Rovaniemeltä

Ravintolavierailulta haetaan tässä ajassa iloa ja vaihtelua arkeen. Asiakkaiden ravintolavalinnoissa korostuvatkin nyt elämyksellisyys ja hyvä ilmapiiri. Ravintolahenkilökunnalle se tarkoittaa panostamista ihmisläheiseen palveluun, esihenkilöille tiimihengen nostatusta. Vuoden 2021 S-Bossiksi valittiin Rovaniemen Amarillon ja Frans & Chérie -ravintoloiden ravintolapäällikkö Miika Huhtaniska.

– Esihenkilömme ovat panostaneet lujasti yhteishengen luomiseen, ja tiimin hyvä fiilis välittyy asiakkaille huomioivan palvelun kautta. Asiakastyytyväisyys ravintoloissamme on noussut edelleen. Se kertoo, että olemme onnistuneet nousemaan uudenlaiselle välittämisen tasolle. Koen, että tämä on erityisen hyvä saavutus poikkeusaikana, joka on tuonut monenlaista epävarmuutta niin työntekijöiden kuin asiakkaiden elämään, toteaa johtaja Juha Lindholm SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.

Virtuaalitilaisuudessa keskiviikkona 30.3.2022 palkittiin myös vuoden ketjuravintolat 2021, joiden joukosta löytyi iso nippu Rovaniemen ravintoloita. Palkitut ravintolat ovat onnistuneet erinomaisesti niin asiakas- ja henkilöstötyytyväisyydessä kuin talousnäkökulmassa. Rovaniemen ravintoloille luovutettiin tilaisuudessa kolme vuoden ketjuravintola -palkintoa: Vuoden Amarillo, Vuoden Coffee House ja Vuoden Ravintolamaailma.

Vuoden päällikkö

Hyvä päällikkö hitsaa porukan yhteen ja johtaa läheltä – lujasti ja lämpimästi.Uramielessä hän on määrätietoisesti etenevä ikuinen oppija ja innostuja.

”Vuoden S-Boss Miika Huhtaniska otti vetovastuun Amarillosta vuonna 2016. Tästä alkoi johdonmukainen merkittävän kasvun ja kehityksen polku. Huhtaniskalla on vahva Team First -asenne, mikä näkyy kaikessa hänen toiminnassaan”, kerrotaan raadin perusteluissa.

– Sanomattakin on selvää, että myös Miikalla itsellään on vahva henkilökohtainen kehityskäyrä – hän aloitti uransa Arinalla esimiehenä ja on kasvanut ihmisten johtajaksi. Kaikki tämä on voitu ja voidaan saavuttaa, koska Miika asettaa prioriteetit oikein. Miikan johtamistyyliä voisi parhaiten kuvailla johtajuudella tiimin sisältä. Hänen johdonmukaisen positiivisen kehityksensä seurauksena saimme ylentää hänet lokakuussa 2021 Amarillon ja Frans & Chérien moniyksikköön ravintolapäälliköksi, vastuualueena ravintoloiden lisäksi myös aamiainen ja kokoukset, kertoo Esko Rebstock, Rovaniemen keskustan alueen ravintoloiden ja hotellin johtaja.

Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan viime vuotta täyttivät isot muutokset valtakunnallisten sekä paikallisten koronarajoitusten vaihdellessa ja sulkiessa ravintoloiden ovia useaan otteeseen. Tästä kaikesta huolimatta vahvalla esihenkilötyöskentelyllä, kotimaan matkailulla ja vuoden 2020 opeilla oli vuosi 2021 parempi kuin edeltäjänsä. Vuosi 2022 on näyttäytynyt ensimmäisellä kvartaalilla positiivisena ja näkymät loppuvuodelle ovat erittäin valoisat. Lapin vetovoima on kova ja kansainvälinen matkailu näyttää palautuvan ennakoitua nopeammin.

– Onnistumisista on tärkeää palkita ja haluankin kiittää henkilökuntaamme hyvästä työstä koronavuosien aikana. Erityisen lämpimät kiitokset ja onnittelut palkittujen toimipaikkojen henkilöstölle sekä Miikalle ansaituista palkinnoista, toteaa toimialajohtaja Ulla Peltoniemi Osuuskauppa Arinasta.