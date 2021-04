S-ryhmä poistaa kertakäyttöaterimet omien merkkien valmisaterioiden pakkauksista

Jaa

Viimeisetkin muovihaarukat ja -lusikat poistuvat S-ryhmän ruokakauppojen omien merkkien valmisaterioista kesäkuun alkuun mennessä. Esimerkiksi kaikista maitotalousvälipalojen pakkauksista kertakäyttöaterimet on jo poistettu. Muutoksella tuotepakkauksista poistuu vuositasolla yli 400 000 muovikassin verran muovia.

S-ryhmä haluaa edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalitehokkuutta, minkä vuoksi muovin käyttöä omien merkkien tuotepakkauksissa on pyritty vähentämään pakkauksia uudistettaessa. S-ryhmän omia merkkejä ovat esimerkiksi Rainbow, Makula, Kotimaista ja Xtra. Muutoksen taustalla on myös tuleva EU-tason lainsäädäntö, joka kieltää muovisten kertakäyttöaterimien markkinoille asettamisen heinäkuusta 2021 eteenpäin.

Erikseen myytävät muovipillit ja -kertakäyttöaterimet poistuivat S-ryhmän ruokakauppojen (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) valikoimista jo viime kesänä, ja niiden tilalle on tuotu uusiutuvista materiaaleista, kuten puusta tai puukuidusta tehtyjä vaihtoehtoja. Nyt valikoimista löytyy myös yksittäin myytäviä puukuituisia aterimia, joita voi ostaa tarvittaessa valmisruokien ja välipalojen yhteydestä.

S-ryhmä on selvittänyt kuluttajatutkimuksen avulla, että kuluttajat eivät näe kertakäyttöaterimia välttämättömiksi ateriapakkauksissa. Enemmistö kuluttajista myös toivoo, että kaikki ylimääräinen muovi poistetaan elintarvikepakkauksista.

”Kertakäyttöaterimet poistamalla saadaan vähennettyä turhaa kertakäyttötuotteiden kulutusta. Kaikki valmisaterioiden ostajat eivät kuitenkaan käytä mukana tulevia kertakäyttöaterimia, vaan nauttivat aterian tavallisilla aterimilla esimerkiksi kotona tai työpaikalla”, sanoo vastuullisuuspäällikkö Anni Loukaskorpi S-ryhmän marketkaupasta.

Muovisten kertakäyttöaterimien poistaminen tuotteista tukee myös S-ryhmän kiertotaloustavoitteita ja on konkreettinen ja näkyvä esimerkki siitä, miten kaupparyhmä vähentää luonnonvarojen turhaa käyttöä omassa toiminnassaan. S-ryhmässä pakkausuudistukset ovat jatkuvaa työtä, jossa kiinnitetään muovin määrän vähentämisen lisäksi huomiota myös lukuisiin muihin asioihin, kuten pakkausten kierrätettävyyteen sekä kierrätysmateriaalien käyttöön. S-ryhmä on myös ollut mukana Ellen MacArthur -säätiön ja YK:n käynnistämässä kansainvälisessä muovisitoumuksessa jo vuodesta 2018 lähtien. Sitoumuksen tavoitteena on turhan muovin käytön minimointi ja kiertotalouden edistäminen.