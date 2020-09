S-ryhmä vahvistaa nuorten työelämä- ja digitaitoja: ”Duuni- ja Harkkapassi tarjoavat poikkeusvuonna erityisen tarpeellista tukea”

Ravintola 10. Kerros tarjoaa maiseman, jonka jokainen haluaa nähdä. Funkkisklassikko helsinkiläishotelli Vaakunan katolla päivitettiin uuteen loistoon. 11.9.2020 08:30:00 EEST | Tiedote

Helsingin parhaalla paikalla sijaitseva ravintola 10. Kerros avautuu 12. syyskuuta. Tilat on uudistettu funkkiksen hengessä talon uniikkia, alkuperäistä tunnelmaa kunnioittaen. Kaupungin keskustaan avautuvia näköaloja on avattu entisestään, ja uusi ruokalista nostaa aidot maut esiin. Uudistuksen myötä kävijä voi nauttia yhdellä kertaa ajattomasta designista, upeista näkymistä, laadukkaasta ruoasta ja lämpimästä vieraanvaraisuudesta. Ravintolan muotokielen on päivittänyt palkittu sisustusarkkitehtitoimisto Fyra Oy.