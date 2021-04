S-ryhmältä jättiponnistus ja koko Suomen laajuinen investointi tulevaisuuteen: jo lähes 300 S-marketia uudistettu

Jaa

Suomen suurin ruokakauppaketju S-market panostaa palveluidensa kehittämiseen poikkeusoloissakin. Vuoden 2020 alussa aloitettu S-marketien uudistus on muokannut jo lähes 300 myymälästä entistäkin laadukkaamman, asiakaslähtöisemmän ja energiatehokkaamman ruokakaupan. Miljoonaluokan panostus jatkuu: uudistusvauhti on kova ja valtaosa koko S-market-ketjusta on uudistunut vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kuva: Lari Lappalainen

Eri puolilla Suomea toteutettu S-marketin uudistus ei ole jäänyt asiakkailta huomaamatta. Raikas uusi ilme, kunkin myymälän paikallisesti toivomia palveluita ja pientä arjen luksusta. Yhä useammasta S-marketista löytyy nyt esimerkiksi salaattibaari, Mehustamo tuorepuristettuine mehuineen, paikan päällä tuoretta sushia valmistava Itsudemon tai Sushi Dailyn sushikioski, Beijing8-dumplingeja, Fazerin jauholeipomo tai ruokatorin uusina elementteinä tapakset tai paistovalmiit pitsat. - 440 myymälän S-market on myynniltään Suomen suurin ruokakauppaketju ja meidän mielestämme S-market on myös Suomen paras ruokakauppa vastaten myös paikallisiin asiakastarpeisiin. Olemme kuunnelleet asiakkaita ja tuoneet kuhunkin myymälään juuri sillä alueella kaivattuja uudistuksia. S-marketeihin investoitiin viime vuonna lähes 200 miljoonaa euroa. Olemme iloisia siitä, että pystymme myymäläuudistustenkin kautta luomaan paikallisesti työtä ja pitämään yllä palveluita ympäri Suomen myös taloudellisesti haastavina aikoina, sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho. Uudistetut myymälät saavat kiitosta palveluistaan ja näkyypä kohentunut asiakaskokemus myös kasvaneina myynteinä. Osuuskaupoista ensimmäisenä kaikki S-markettinsa sai uudistettua Etelä-Karjalan osuuskauppa. - Pääsimme pilotoimaan uudistuksen elementtejä jo kesällä 2019 kun avasimme uuden Joutsenon S-marketin. Vuoden 2020 alussa jatkoimme remontteja ja maaliskuun alussa avasimme uudistetun S-market Myllykeskuksen Lappeenrannassa. Nyt maaliskuussa 2021 viimeisenä uudistui S-market Rajapatsas Imatralla. Myllykeskukseen tuli uusina elementteinä mm. Mehustamo tuorepuristettuine mehuineen, Itsudemon sushit sekä itämaisten makujen Beijing8-dumplingsit. Ruokatorille toimme lisää tuoretta kala- ja lihavalikoimaa. Asiakkaiden lisäksi oma henkilökuntamme on uudistuksesta innoissaan: myymälä on entistä toimivampi ja tarjontamme aidosti vastaa kaikkien tarpeisiin perustuotteista arkea piristäviin erikoistuotteisiin, iloitsee marketkaupan johtaja Olli Kurppa Etelä-Karjalan osuuskaupasta. Eniten S-market-myymälöitä on pääkaupunkiseudulla toimivalla HOK-Elannolla. Nykyisistä 60 myymälästä HOK-Elanto on uudistanut jo puolet. Lisäksi pääkaupunkiseudulla avautuu kokonaan uusia S-marketeja, kuten huhtikuun puolessa välissä S-market Pukinmäki Helsingissä. Jäätelöaltaasta lämpöä myymälään Uudistukset ovat vaikuttaneet myös myymälöiden energiatehokkuuteen. Kylmäkaappien asianmukaisten ovien ja led-valojen lisäksi yhä useampi myymälä lämpenee kylmälaitteista syntyneen hukkalämmön avulla. S-ryhmä on myös Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja - sen toimipaikkojen yhteydessä on yli 70 000 aurinkopaneelia. Kokonaisuudessaan S-ryhmän energiankulutus on laskenut 15 % vuoden 2015 tasosta. Energiatehokkuuden parantaminen ja panostaminen uusiutuvaan sähköön ovat S-ryhmän ilmastotyön keskiössä. Ryhmän tavoitteena on pudottaa ilmastopäästöjensä määrää 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 koko ryhmä aikoo olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen, eli silloin se sitoo ilmasta hiiltä enemmän kuin sitä sinne tuottaa.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuva: Lari Lappalainen Lataa