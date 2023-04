S-ryhmän asiakastutkimus: enemmistö ei aio tinkiä puutarhanhoidosta

Pääsiäisen ykkösherkku on mämmi – nuorilla suklaa 29.3.2023 08:20:54 EEST | Tiedote

S-ryhmä selvitti suosituimpia pääsiäisherkkuja sekä kyselytutkimuksella että edellisvuoden myyntidatasta. Tulos on selvä: pääsiäisen ykkösherkku on mämmi. Asiakkailta kysyttäessä selkeä kakkosherkku on suklaa, mutta viime vuoden pääsiäistä edeltävien viikkojen myynnin volyymia tarkastellessa mämmin ja suklaan väliin kiilaavat rahka ja lohi. Pääsiäisruoissa näkyy sukupolvieroa: vanhemmat ikäluokat vaalivat vahvemmin perinteisiä ruokia, nuoremmat kokeilevat myös uutta.