S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden myynti nousukiidossa – ruokakaupassa korostuu nyt osuuskaupan peruslupaus edullisesta ostoskorista

Marketkaupan myynti oli tammi−syyskuussa reilut 7 117 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen verrattuna oli 3,1 prosenttia ja koronaa edeltävään aikaan eli vuoteen 2019 verrattuna noin 15 prosenttia.

– Hyvän kehityksen taustalla ovat onnistuminen myymäläuudistuksissa ja valikoimatyössä sekä osuuskaupan hintakilpailukyky. Tässä ajassa peruslupauksemme edullisesta ostoskorista korostuu. Koko markkinan kasvu on tänä vuonna ollut yhteensä 2,4 prosenttia, kun taas S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa myynti on kasvanut selkeästi markkinaa nopeammin. Marketkaupassa myymäläuudistukset ovat edenneet suunnitellusti S-marketeista Sale-ketjuun, ja seuraavaksi uudistusten painopiste on siirtymässä Prismaan, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Vilkkaasta kesäkaudesta positiivisessa vireessä syksyyn

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti harppasi tammi–syyskuussa noin 60 prosenttia edellisvuodesta, ollen lähes 524 miljoonaa euroa. Keväällä S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa alkoi kuhina, joka jatkuu edelleen. Heinäkuussa yllettiin Suomessa jo kaikkien aikojen myyntiennätykseen. Elo- ja syyskuuta vilkastuttivat lukuisat tapahtumat ja Euroopan lomakausi. Myös työmatkustus on normalisoitumassa, ja kokous- ja tilauspalveluille on kasvava kysyntä. Vireästi käynnistyneen syyskauden myötä näkymät matkailu- ja ravitsemiskaupan loppuvuoteen ja pikkujoulukauteen ovatkin positiiviset.

Suotuisa myynnin kehitys jatkui myös ABC-ketjussa sekä tavaratalo- ja erikoisliikekaupassa. Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti kasvoi tammi–syyskuussa edellisvuodesta 10,5 prosenttia, ja oli yhteensä lähes 180 miljoonaa euroa. Liikennekaupan myynti oli noin 1 742 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin 33 prosenttia.

ABC-liikenneasemilla kauppa kävi kesäkaudella vilkkaasti, vaikka tieliikennemäärät jäivät edellisvuodesta lisääntyneen ulkomaan lomamatkailun sekä polttonesteiden hintojennousun vuoksi. Liikenneasemien myynti kasvoi etenkin ABC-ravintoloissa noutopöydän vetämänä. Kesän jälkeen ravintoloiden myynti on jatkanut palautumista korona-ajasta ryhmämatkailun ja tapahtumien siivittämänä. Myös sähkölataus jatkaa vahvalla kasvu-uralla voimakkaasti laajentuvan ABC-lataus-verkoston myötä.

– Asiakkaat ovat olleet lomakauden päätyttyäkin aktiivisesti liikkeellä. Pitkän pandemia-ajan jälkeen ja etätyön yleistyttyä halutaan taas kokoontua yhteen niin työn kuin vapaa-ajankin merkeissä. Tähän kysyntään olemme S-ryhmässä onnistuneet vastaamaan, Hannu Krook toteaa.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–9/2022

Vertailtavuuden vuoksi mukana on myös koronakriisiä edeltävän vuoden 2019 muutosprosentit.

Liiketoiminta-alue Myynti (milj. €) Muutos

1–9/2021 (%) Muutos

1–9/2019 (%) Marketkauppa* 7 117,4 +3,1 +14,9 Liikennekauppa** 1 741,7 +32,6 +33,9 Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 523,7 +59,7 -15,8 Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 179,9 +10,5 -13,8 Muut 382,1 -4,8 +1,2 S-ryhmä yhteensä 9 944,8 +9,2 +14,2

Marketkauppa sisältää S-ryhmän päivittäistavarakaupan, Prisman käyttötavarakaupan sekä rautakaupan.

*Lukuun sisältyy myynnit Virossa ja Venäjällä. Liiketoiminta Venäjällä on päättynyt. Pietarin Prismojen ja hotellien liiketoiminnot myytiin kesäkuussa 2022.

**Liiketoiminta-alueen aiempi nimi oli Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa.