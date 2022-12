S-ryhmän joulun vähittäismyynti kasvoi – lapsilisien tuplaaminen näkyi myyntipiikkinä

S-ryhmän päivittäistavarakaupassa ja ruoan verkkokaupassa joulumyynti (viikot 44-51) jatkoi kasvu-uralla hintainflaation siivittämänä. Kuluttajien hintatietoisuuden korostumisen ja halvempien tuotteiden suosimisen ansiosta myös S-ryhmän päivittäistavarakaupan asiakaslukumäärä kasvoi.

Joulun ruokakaupassa aiempaa vuotta suosituimpia olivat valmisruoat ja puolivalmisteet, mikä kuvaa hyvin yhtä ajan ruokatrendeistä: ruoanlaitossa arvostetaan helppoutta. Siirtymää nähdään valmiiksi paistettuihin versioihin osittain myös sähkönsäästämisen vuoksi. Suuria yllätyksiä joulumyynnissä ei nähty, vaan perinteiset joulun ajan suosikit pysyivät tänäkin vuonna.

- Joulu on perinteiden aikaa ja varmasti näinä epävarmoina aikoina joulu on myös tietynlainen ankkuri rauhoittumiseen ja hetken huolettomaan tunnelmaan. Joulua on pandemian takia vietetty pari edellistä vuotta pienemmällä porukalla ja nyt taas voitiin kokoontua isommin yhteen. Tähän on perheissä haluttu panostaa tinkimättä, kertoo päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Joululaatikoita tehtiin itse vähemmän kuin viime vuonna, ja valmislaatikoiden myyntivolyymit kasvoivatkin kaksi prosenttia. Kypsien kinkkujen myyntivolyymi kasvoi kolmisen prosenttia, ja kypsien siipikarjatuotteiden peräti viisi prosenttia. Kalatuotteista kasvoi eniten kylmäsavu- ja graavikalat. Myös mätiä myytiin viime vuotta enemmän. Blinit ja mädit kasvattavatkin jatkuvasti suosiotaan suomalaisten joulupöydässä. Joulumakeisista kauppansa tekivät etenkin perinteiset edullisemmat konvehtirasiat.

- Perinteisiä jouluruokia nautittiin tänä vuonna normaaliin tapaan. Vuodenvaihteen tarjoiluissa uskomme kalojen, mädin ja blinien suosion jatkuvan. Myös sushi kasvattaa suosiotaan etenkin pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, sanoo Päällysaho.

Käyttötavarakaupan myyntiä kirittivät uudistettu verkkokauppa, talvisää sekä lasten lelulahjat

Myös S-ryhmän käyttötavarakauppa ylitti viimevuotisen myynnin joulukaupassa, vaikka asiakaslukumäärissä oli laskua. Joulukaupan onnistumista tuki uudistettu prisma.fi-verkkokauppa, joka lanseerattiin marraskuun lopulla. Kategorisesti joulukauppa sujui edellisvuosia vastaavalla rakenteella. Keskihinnaltaan arvokkaampien tuotteiden hankinnassa ei voida myyntidatan perusteella todeta erityistä harkitsevuutta: esimerkiksi kodintekniikan tuotealueissa hintaluokassa nähtiin sekä kasvua että laskua. Joulukaupassa suurimman kasvun toivat tuotealueista pukeutuminen, jalkineet ja lelut. Laskua suhteessa edellisvuoteen toteutui kausi- ja jouluvaloista, kirjoista, korteista sekä urheiluvälineistä.

- Selkeästi ihmiset harkitsevat ostoksiaan aiempaa tarkemmin ja tekevät hankintoja tarvelähtöisesti. Esimerkiksi kelien mukainen ostaminen korostui pukeutumisessa ja jalkineissa, mihin vaikutti suuret lumimäärät ja nopeasti viilenneet kelit marras-joulukuun vaihteessa, kertoo käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole.

S-ryhmän asiakkaat ovat keskittäneet ostoksiaan enemmän alennusviikoille, kuten Asiakasomistajapäiville sekä Black Week -päiviin. Lisäksi joulukuun 23. päivä tuplana maksetut lapsilisät näkyivät selkeänä myyntipiikkinä.

- Aatonaaton myyntipiikissä korostuivat lelut, erityisesti Legot, audiotuotteista mobiilikaiuttimet sekä pelaaminen. Lapsille on tänäkin vuonna haluttu ostaa joululahjoja normaaliin tapaan. Perinteisetkin tuotteet, kuten pehmoeläimet, autoradat, lautapelit ja nuket ovat olleet suosittuja, kertoo Hole.

Pikkujoulut piristivät kauneuden ja muodin kauppaa

Sokos-tavarataloissa ja kauneuden erikoisliikkeissä Emotioneissa joulun ajan myynti ylsi edellisvuoden tasolle. Aiempien vuosien tapaan liikkeistä ostettiin erityisesti lahjaksi sopivia tuotteita, kuten kosmetiikan ja ihonhoidon lahjapakkauksia niin miehille kuin naisille. Tuoksuissa erityisesti syksyn uutuudet olivat suosittuja. Lisäksi pehmeisiin paketteihin käärittiin tänäkin jouluna naisten ja miesten neuleita, alusvaatepakkauksia, käsineitä, pipoja, sukkia sekä untuvapeitteitä.

- Lahjoissa korostuivat tunnetut merkkituotteet ja erityisesti kotimaisten design-brändien tuotteet eri hintakategorioissa edullisesta luksukseen, kertoo tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myyntijohtaja Hans Backström.

Tänä vuonna juhlittiin taas muun muassa pikkujouluja. Tämä näkyi panostamisessa juhlapukeutumiseen, kosmetiikkaan sekä hiusten hoitoon ja muotoiluun. Joulun ajan myynti on viime vuosina jakautunut jouluviikoille tasaisemmin, sillä asiakkaat asioivat nyt aiempaa enemmän marraskuun lopussa ja joulukuun alussa. Myös aivan viimeisillä joulunalusviikoilla asiointi on vilkasta.

- Odotamme vilkasta asiointia myös alkaneessa talvialessa, josta asiakkaat voivat tehdä löytöjä tunnetuista merkkituotteista edulliseen hintaan esimerkiksi vuodenvaihteen juhlaa varten, Backström sanoo.