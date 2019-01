S-ryhmän myynti jatkui vuonna 2018 kasvu-uralla

S-ryhmä palkkaa noin 14 000 kesätyöntekijää – Tavoitteena tarjota yhtä monta positiivista työkokemusta 8.1.2019 07:55 | Tiedote

S-ryhmä työllistää kesällä 2019 ennätysmäärän eli noin 14 000 nuorta myymälöissä, liikennemyymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissaan ympäri Suomen. Noin puolet pesteistä on Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja alle 18-vuotiaille. Haku kesätöihin on käynnissä nyt. S-ryhmä on tänäkin vuonna yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppaneista: ”Tulevan kesän teema on positiivisuus, kannustaminen ja palautteen anto!”