S-ryhmän ruokakaupan markkinaosuus liki ennallaan – vahvaa kasvua verkkokaupassa

Nielsenin myymälärekisterin mukaan S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus oli viime vuonna 46,2 prosenttia (-0,2 %-yks.). S-ryhmä on selkeästi Suomen suurin päivittäistavarakaupan toimija ja jatkoi myös Suomen suurimpana ruoan verkkokaupan toimijana yli 50 miljoonan euron myynnillä. Tänä vuonna panostus verkkokaupan kehitykseen jatkuu ja tavoitteena on tuplata verkosto. Samaan aikaan S-ryhmä on aloittanut S-Market-ketjun uudistamisen. Yli 400 S-Market-myymälää uudistuu kahden vuoden sisällä.

S-Market-ketju uusiutuu täydellisesti kahden vuoden sisällä. Kuva: Lari Lappalainen

- Kaupan uudistukset etenevät usein vähän eri tahtiin. Meillä fokus on viime vuodet ollut tehokkuuden parantamisessa, joka näkyy esimerkiksi 600 miljoonan euron investointina Sipoon täysautomaattiseen logistiikkakeskukseen. Viime vuonna erityinen painopisteemme oli uusien konseptien kehityksessä. Tämän työn hedelmät näkyvät asiakkaille pian, sanoo kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta. Vaikuttava esimerkki kehitystyöstä on ruoan verkkokauppa. S-ryhmän tavoitteena on tuplata ruoan verkkokauppapalvelua tarjoavien myymälöiden verkosto tänä vuonna niin, että vuoden lopussa tätä palvelua tarjoaa 70 myymälää eri puolilla Suomea. S-ruokakauppojen verkko-ostoksia helpottamaan on kehitetty uusia palveluita, kuten älykäs ostoslista ja puheohjattava S-ostoslista. Merkittäviä panostuksia verkoston kehittämiseen S-Market-ketju uusiutuu täydellisesti kahden vuoden sisällä: - S-Market-myymälöitä on yli 400, joten urakka on huomattava. Olemme iloksemme saaneet jo uusituista myymälöistä asiakkailta kehuvaa palautetta. Toteutamme tulevat myymäläuudistukset kunkin paikkakunnan asiakkaita osallistaen ja heidän toiveitaan kuunnellen. Myös Prisma-ketju kasvaa. Prisma Piispanristi avattiin Kaarinassa 4.4.2019 ja Prisma Tripla 17.10.2019. Uusi ja uudenlainen kaupunkilaisten Prisma Hertsi avataan tänään palvelemaan kehittyvän Herttoniemen ja Laajasalon alueiden noin 50 000 asukasta sekä työmatkalaisia metron ja muiden kulkuyhteyksien äärellä.Avajaistapahtumat on poikkeustilanteessa siirretty myöhempään ajankohtaan. S-ryhmällä on koko Suomen kattava lähipalveluverkosto, jonka kehittämiseen osuuskaupat ovat viime vuosina myös panostaneet. Sale-myymälöitä avattiin vuonna 2019 lisää eri puolilla Suomea ja HOK-Elanto kasvatti Alepa-myymälöiden lukumäärää pääkaupunkiseudulla. - Oma lähikauppa on tärkeä arjen palvelu asiakkaillemme etenkin kasvukeskusten ulkopuolella. Osuustoiminnallisena yrityksenä lähipalveluihin panostaminen kuuluu toimintamme ytimeen, muistuttaa Alarotu. S-ryhmällä on tällä hetkellä noin tuhat päivittäistavarakaupan toimipaikkaa eri puolilla Suomea. S-ryhmän päivittäistavarakaupat tarjoavat työtä lähes 20 000 kaupan alan ammattilaiselle. Tutustu tarkemmin Nielsenin myymälärekisterin tietoihin täällä

S-Market-ketju uusiutuu täydellisesti kahden vuoden sisällä. Kuva: Lari Lappalainen