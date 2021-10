S-ryhmän ruokakaupan myynti jatkaa kasvuaan, myös muiden liiketoimintojen suunta ylöspäin

S-ryhmän tammi–syyskuun veroton vähittäismyynti oli 9 105 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko Suomen päivittäistavaramarkkinan kasvu on ollut tänä vuonna yhteensä 3,7 prosenttia ja syyskuussa 2,5 prosenttia.

– Kun koronarajoitukset ovat hellittäneet ja ihmiset lähteneet liikkeelle, ruokakaupassa ei luonnollisesti päästä enää viime vuoden huimiin kasvuihin. Kasvua kuitenkin edelleen on, ja S-ryhmän ruokakauppa on kasvanut muuta markkinaa enemmän. Marketverkoston uudistaminen ja verkkokaupan vahva kehittäminen tuottavat hedelmää, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook kertoo.

Kovinta vauhtia vuoden mittaan on pitänyt liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, jonka myynti on kasvanut edellisvuodesta 18,3 prosenttia ja ylittänyt myös vuoden 2019 tason. Vaikka myynnin kasvua siivittää polttonesteiden hintojen nousu, myös ABC-asemien markettien myynti on pitänyt hyvin tasonsa ja ravintoloiden myynti ohittanut viime aikoina selvästi edellisvuoden myynnit.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myyntiluvut näyttävät vieläkin koko vuoden osalta synkiltä verrattuna ennätysvuoteen 2019, mutta nyt voimakkain myynnin elpyminen on meneillään hotelleissa ja ravintoloissa. Koko vuoden osalta lähestytään viime vuoden lukuja, ja syyskuussa kasvu oli jo yli 17 prosenttia viime vuoteen. Lokakuussa kysyntä on edelleen vauhdittunut niin työ- kuin vapaa-ajan matkustuksessa. Hotellien ja ravintoloiden pikkujoulutilaisuudet alkavat olla monin paikoin loppuunmyytyjä, ja juhlakausi on venymässä normaaliakin pidemmäksi.

– Meneillään on nopea muutos, joka ei näy vielä tammi–syyskuun myynneissä kuin orastavasti. Ennustukset loppuvuoden kaikkien aikojen juhlasesongista näyttävät olevan toteutumassa. Samaan aikaan ilmoilla on valitettavan paljon epävarmuutta. Kaikkialla on työvoimapula, joka väistämättä vaikeuttaa toimintaa. Toisaalta koronan tartuntaluvut ovat jälleen hyvin korkealla ja uusien rajoitusten uhka ei ole vieläkään väistynyt. Näin ollen muun muassa ulkomaisen matkustuksen näkymät ovat lähes yhtä sumeat kuin aiemminkin, Hannu Krook sanoo.

S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–9/2021 (vertailtavuuden vuoksi mukana on myös koronakriisiä edeltävän vuoden 2019 muutosprosentit)