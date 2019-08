S-ryhmän tulos kasvoi alkuvuoden aikana

S-ryhmän tammi–kesäkuun 2019 operatiivinen tulos oli 154 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan tulos oli 133 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän operatiivinen tulos kasvoi viime vuodesta noin 9 miljoonaa euroa ja oli 29 miljoonaa euroa. Koko S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi alkuvuonna yhden prosentin ja oli 5,7 miljardia euroa.

– S-ryhmän tulos niin SOK-yhtymässä kuin alueosuuskaupoissa kasvoi edellisvuodesta. Toimialoista erityisesti matkailu- ja ravitsemiskauppa piti yllä hyvää kasvuvauhtiaan, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo.

Melko sääsidonnainen käyttötavarakauppa vaikuttaa hyötyneen alkukesän hyvistä säistä, ja alennusmyyntien aikaan osuneet vaihtelevat kelit kasvattivat nekin kaupankäyntiä. Ruokakaupassa kuluvaa vuotta leimaa jatkuvasti kiristyvä kilpailu.

− Suomalainen päivittäistavarakauppa kehittyy nyt vauhdilla. Se on kuluttajan kannalta erinomainen asia. Meillä on edessä muun muassa S-market-ketjun konseptiuudistus. Tavoitteena on tehdä Suomen suurimmasta ketjusta entistä kiinnostavampi, Heikkilä korostaa.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla uutta kasvua kaupankäyntiin tuovat myös uudet Prismat. Helsingin Pasilan uuteen kauppakeskus Triplaan avautuu Prisma syksyllä 2019, kun taas Herttoniemen merkittävästi laajentuva palvelukeskus Hertsi saa Prisman vuonna 2020. Pasilan yksikkö on uuden konseptin mukainen Prisma, jossa neliömäärä on hieman totuttua pienempi. Tämä mahdollistaa Prisma-verkoston laajentumisen tulevaisuudessa uusille alueille. Myös lähialueilla, Pietarissa ja Tallinnassa, investoinnit ottavat uutta vauhtia hiljaisemman jakson jälkeen.

Bonusta maksettiin alueosuuskauppojen asiakasomistajille noin 164 miljoonaa euroa, joka oli kaksi prosenttia edellisvuoden alkuvuotta enemmän.

Tunnustettu vastuullisuustyö jatkuu laajalla rintamalla

Viime aikoina erilaiset vastuullisuusteemat ympäristöasioista ihmisoikeuksiin ovat puhuttaneet koko maailmassa enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin. S-ryhmän jo vuosia jatkunutta, laaja-alaista vastuullisuustyötä kuvastavat muun muassa kahdeksan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, jotka koskevat esimerkiksi energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja ravitsemusta. Näiden johdosta Suomen Kestävän kehityksen toimikunta palkitsi S-ryhmän toukokuussa vaikuttavimpana kestävän kehityksen toimijana Suomessa, minkä ohella vastuullisuustyö on saanut myös kansainvälistä tunnustusta.

Vastuullisuustyö jatkuu yhdessä myös S-ryhmän asiakasomistajien kanssa nivoutuneena tiukasti asiakkaita palvelevaan digikehittämiseen. Syyskuussa S-ryhmä julkaisee osana Omat ostot -palveluaan ilmastotyökalun, joka erittelee ruokatuoteryhmien ilmastovaikutuksia ja havainnollistaa niiden eroja.

− Omat ostot -palvelu kehittyy muutenkin jatkuvasti käyttäjien toiveiden perusteella. Yksi odotettu, tulossa oleva uusi toiminnallisuus on ostojen kotimaisuuden seuranta. Suomen suurimpana kotimaisen ruoan myyjänä tämä on meille hyvin luontevaa. Esimerkiksi ruokakaupoissamme myydystä tuoreesta lihasta yli 95 prosenttia on kotimaista ja ABC-ketjun ravintoloissa vastaava kotimaisuusprosentti on täydet 100, Taavi Heikkilä painottaa.

S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset luvut 1–6/2019

S-ryhmä kokonaisuudessaan (osuuskaupat + SOK-yhtymä) 1–6/2019:

Veroton vähittäismyynti oli 5 665 miljoonaa euroa (ed. v. 5 610 milj. euroa).

Vähittäismyynti kasvoi 1,0 prosenttia.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 147 miljoonaa euroa (ed. v. 140 milj. euroa).*

Operatiivinen tulos oli 154 miljoonaa euroa (ed. v. 133 milj. euroa).

Investoinnit olivat 226 miljoonaa euroa (ed. v. 280 milj. euroa).

Asiakasomistajia oli kesäkuun lopussa 2 407 987 (ed. v. 2 372 034).

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 42 524 (ed. v. 41 935). S-ryhmä työllistää kesällä 2019 ympäri Suomen ennätysmäärän eli noin 14 000 nuorta.

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli kesäkuun lopussa 1 841 (ed. v. vertailukelpoinen 1 836).

SOK-yhtymä (SOK + tytäryhtiöt) 1–6/2019:

Liikevaihto (IFRS) oli 3 645 miljoonaa euroa (ed. v. 3 581 milj. euroa).

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (IFRS) oli 24 miljoonaa euroa (ed. v. 14 milj. euroa).*

Operatiivinen tulos (FAS) oli 29 miljoonaa euroa (ed. v. 20 milj. euroa).

Investoinnit olivat 29 miljoonaa euroa (ed. v. 71 milj. euroa).

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 6 669 henkilöä (ed. v. 6 511 henkilöä).

* SOK-yhtymän 2019 luku sisältää IFRS16-vaikutukset, vertailuvuotta ei oikaista