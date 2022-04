S-ryhmän valtakunnallinen ABC-latausverkosto laajenee vauhdilla – yli sata uutta sähköautojen latausasemaa vuoden 2022 aikana   

Tällä hetkellä rakenteilla on jo yli 40 uutta ABC-latausasemaa. Lisäksi suunnitteilla on yli 70 asemaa, jotka avataan eri puolille Suomea kuluvan vuoden aikana. Uusia ABC-latausasemia avataan Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden, ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteyteen.

– Verkostomme tulee olemaan tämän vuoden lopussa kolminkertainen verrattuna vuoden 2021 lopun tilanteeseen. Näin ollen ABC-latausasemia tulee olemaan vuoden lopussa arviolta jo yli 150 ja niissä yli 1000 latauspistettä, kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK:lta.

Jokaisella ABC-latausasemalla on useampi latauspiste, joilla vastataan kasvavaan ladattavien autojen määrään. Autoalan ennusteen mukaan vuonna 2030 Suomen teillä liikkuu jo noin 740 000 ladattavaa henkilöautoa. Tällä hetkellä niitä on hieman yli 100 000 kappaletta.

– Latausverkoston rakentaminen tukee liikenteen murrosta. ABC-latauksella on myös tärkeä rooli S-ryhmän kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissa. ABC-latauksen sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä, tuulivoimalla tuotettua, ja laajentamalla latausverkostoa tarjoamme asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia siirtyä kohti ilmastofiksumpaa liikennettä, Tervonen kertoo.

Tavoitteena on, että ABC-latausasemia on noin 1000 kappaletta vuoden 2025 alussa. ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa. Osana tätä kehitystyötä ABC-ketjussa tuotiin myyntiin muun muassa täysin uusiutuva Nero Diesel alkukesästä 2021.

Vastaus asiakkaiden toiveisiin: lisää tehokkaita latauspisteitä

ABC-latauksen asiakkaat toivovat latausasemille erityisesti teho- ja suurteholatureita, joilla auton voi ladata nopeasti myös lyhyemmän asioinnin yhteydessä. Kuluvan vuoden aikana toiveeseen vastataan kasvattamalla voimakkaasti teho- ja suurteholatauspisteiden määrää.

– Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin huhtikuun 2021 lopussa. Olemme jo vajaassa vuodessa rakentaneet yli 200 teho- ja suurteholatauspistettä. Tulemme kuluvan vuoden aikana lisäämään näiden latauspisteiden määrää merkittävästi eri puolilla Suomea, Tervonen iloitsee.

Asiakkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä myös ABC-latauksen hinnoittelumalliin. Hinnoittelu on käyttäjien toiveiden mukaisesti kilowattituntiperusteinen sekä perus- että teho- ja suurteholatauksessa eli asiakas maksaa ladatusta sähköstä. ABC-latauksen koko asiointi tapahtuu ABC-mobiili-sovelluksen avulla.

ABC-latausasemia on tällä hetkellä yhteensä 75 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä yli 500 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 298, teholatauspisteitä* (teho max. 100 kW) 155 ja suurteholatauspisteitä (teho max. 150 kW) 65 kappaletta. Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin 27.4.2021 Prisma Itäkeskuksen yhteyteen Helsinkiin.



Lisätietoa ABC-latauksesta ja verkoston ajantasainen tilanne on kerrottu ABC-mobiilissa tai osoitteessa https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus

* Teholatauspisteestä käytetään yleisesti myös termiä pikalatauspiste.