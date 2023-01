S-ryhmässä palkataan ennätykselliset 17 000 kesätyöntekijää

Noin puolet osuuskauppojen ja S-ryhmän muiden yritysten palkkaamista kesätyöntekijöistä tulee työskentelemään pidempiaikaisissa pesteissä. Suunnilleen puolet kesätyöpaikoista on varattu alle 18-vuotiaille ja lyhyempiin kesäharjoittelujaksoihin.

− Tällä hetkellä arviomme palkkausmääristä povaavat jälleen ennätyksellistä kesätyökesää. Palvelualoilla on tärkeä rooli nuorten työelämätaitoihin perehdyttäjänä, tarjoammehan monille sen ihan ensimmäisen työpaikan. Olemme saaneet esimerkiksi Oikotien Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksesta hyvää palautetta siitä, että nuoret tietävät, mitä heiltä kesätöissä odotetaan ja he ovat päässeet hyvin osaksi työyhteisöä, SOK:n henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori sanoo.

Tärkein kysymys on ”Mitä kuuluu?”

Koronapandemian vaikutuksesta nuorten mielialaan ja hyvinvointiin on raportoitu eri yhteyksissä, ja nuorten on arvioitu ryhmänä kärsineen erityisen paljon rajoitustoimenpiteistä. He tarvitsevat edelleen positiivisia signaaleja.

− Kesätyö on todella tärkeä kokemus nuorelle ja vahvistaa ammatti-identiteetin syntyä. Kriisiaikoina kesätyöllä voi olla jopa laajemminkin tulevaisuuden uskoa vahvistava vaikutus. Haluamme satsata nuorten kohtaamiseen ja olla heistä kiinnostuneita. Osuuskaupoissa sparrataan paljon esihenkilöidemme ja perehdytyksestä vastaavien kanssa siitä, miten voimme aidosti kohdata nuoret ja antaa heille kannustavaa palautetta, nuorten vahvuuksiin keskittyen, summaa Hanne Lehtovuori.

Vastuullinen Työpaikka on Oikotien luotsaama yhteisö, jossa työnantajat sitoutuvat tarjoamaan nuorille laadukkaampia kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia. S-ryhmä on yksi yhteisön pääkumppaneista: ”Haluamme olla Suomen vastuullisin ensimmäisten työkokemusten tarjoaja!”