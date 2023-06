Saako parvekkeella tupakoida? Juristi avaa keskeiset pelisäännöt

”Parvekkeella tupakoimiseen liittyy varsinainen lainsäädäntöviidakko”, huokaisee Kristel Pynnönen Andersson. Asiaan liittyy asunto-osakeyhtiölaki, vuokralainsäädäntöä ja tupakkalaki – ja vielä asumisterveyden näkökulma. Tupakkalaki ei kiellä parveketupakointia, mutta toisaalta mahdollistaa sen, että asuntoyhteisö voi enemmistöpäätöksellä hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä parvekkeille.

”Tupakointikiellon hakeminen on kuitenkin käytännössä osoittautunut työlääksi ja kalliiksi. Kieltoja on haettu ja määrätty suhteellisen vähän”, kertoo Pynnönen Andersson. ”Moni on lisäksi pettynyt kiellon määräämisen jälkeen siihen, että kiellon valvominen ja kiellonvastaiseen toimintaan puuttuminen on lähes olematonta. Kiellon hakeminen ei ole aivan yksinkertaista ja taloyhtiön osakas saattaa myös pelätä, että asian esille nostaminen voi aiheuttaa hankalan asukkaan maineen. Kannustan kuitenkin puhumaan aiheesta ja muistamaan, että ajan myötä tilanteet ja asukkaat taloyhtiössä vaihtuvat. Myös suhtautuminen tupakointiin voi muuttua.”

Pynnönen Andersson ehdottaa ratkaisuksi esimerkiksi mukavan tupakkapaikan toteuttamisen taloyhtiön pihalle. Tämä luo viihtyisän vaihtoehdon parveketupakoimiselle. Muina ratkaisuina hän mainitsee savun kulkusuunnan tarkkailun sekä siisteydestä huolehtimisen, joka tarkoittaa muun muassa sitä, ettei tuhkakuppia jätetä aurinkoon aiheuttamaan voimakasta hajua. Tupakan natsoja ei saa myöskään käsitellä huolimattomasti siten, että päätyvät vahingossa naapurin parvekkeelle.

Harva parvekkeella tupakoiva haluaa ehdoin tahdoin aiheuttaa haittaa naapureilleen, joten välillä ystävällinen muistutus siitä, että tupakointi aiheuttaa tukalan olon riittää. On kuitenkin mahdotonta, että jokainen keskustelu johtaisi tyydyttävään lopputulokseen. Näitä tilanteita varten tarvitaan nimenomaan lainsäädännöstä tulevat määräykset.

Parveketupakoinnin kieltämistäkin on joskus pohdittu. Haasteena on tasapainottelu tupakoivan asukkaan perusoikeuden ja muille asukkaille mahdollisesti aiheutuvien haittojen välillä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmäkin on miettinyt ratkaisuja asuntoyhteisöjen savuttomuuden parantamiseksi.

Taloyhtiö on tällä hetkellä lähes hampaaton, mikäli viranomaiskiellosta huolimatta parvekkeella tupakoidaan. Pynnönen Andersson on iloinen, että tuoreessa hallitusohjelmassa on tarkoitus päivittää asunto-osakeyhtiölakia ja helpottaa taloyhtiöiden häiriötilanteisiin puuttumista. ”Tämä on tervetullut uudistus, sillä laki ei nykymuodossaan pysty estämään häiritsevään tupakointiin puuttumista riittävästi”, hän toteaa.

Kaikille avoin webinaari parveketupakoinnista

Kuluttajaliitto järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin taloyhtiön parvekkeella tupakoimisen pelisäännöistä 29.6. klo 17.30 alkaen. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan:

