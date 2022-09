Saara Hyrkkö: Hoitajapulaan tarvitaan kestäviä ratkaisuja

“Ymmärrän hyvin, että hoitajilla on mitta täynnä. He ovat jo vuosia varoittaneet hoivakriisistä ja venyneet äärimmilleen. Kestäviä ratkaisuja tarvitaan: lisää hoitajia, reilu palkkaus, inhimilliset työolot. On saatava palkkasopu osaltaan ratkomaan syvenevää hoitajapulaa. Meidän päättäjien vastuulla on ennen kaikkea varmistaa sotepalveluiden riittävä rahoitus. Akuutissa työtaistelutilanteessa velvollisuutemme on myös varmistaa tarvittaessa lailla, ettei kenenkään henki lakon takia vaarannu. Ymmärrän senkin, että tämä tuntuu epäoikeudenmukaiselta”, sanoo Hyrkkö.

Vihreät ovat halunneet hallituksessa ja eduskunnassa varmistua lain välttämättömyydestä, tarkkarajaisuudesta ja viimesijaisuudesta.

“Potilasturvallisuuslaki ei ollut Vihreille läpihuutojuttu. Olemme halunneet varmistaa, että perusoikeuksia rajoitetaan niin vähän kuin on aivan välttämätöntä. Laki on nyt rajattu vain tilanteisiin, jotka uhkaavat ihmisten henkeä tai aiheuttavat terveyden vakavan vaarantumisen. Käräjäoikeuden päätösten myötä oli tärkeää vielä kertaalleen punnita lain sisältöjä. Näin myös tehtiin. Tehohoidon lakkouhan poistuminen ei ikävä kyllä poista lain välttämättömyyttä. Suojelutyön puuttuminen hauraiden vanhusten kotihoidosta voi olla yhtä lailla kohtalokasta”, toteaa Hyrkkö.

Hyrkkö korostaa, että lain tulee olla aivan viimesijainen keino.

“Tiedän, että poliitikkojen sanat eivät tässä tilanteessa auta. Tuntuu kuitenkin reilulta yrittää avata, miksi tämä vihattu laki säädetään, vaikka se ei auta ratkomaan isoa kysymystä hoitajapulasta. Olen pahoillani, että olemme joutuneet tähän tilanteeseen. On kiistatta häpeällistä, että Suomessa ei ole vuosikausiin kyetty ratkaisemaan hoivakriisin juurisyitä ja kuromaan umpeen naisvaltaisten alojen palkkakuoppaa”, sanoo Hyrkkö.