Saara Kantele pitchasi parhaiten

Aalto ENTin ja Habitaren järjestämä Design your pitch - Pitch your design -valmennus huipentui myöhään torstai-iltana Habitaressa järjestettyyn pitchauskilpailuun. Valmennuksessa mukana olevat muotoilijat pitchasivat tuotteitaan startup-tapahtumista tuttuun tyyliin raadin ja yleisön edessä. Raati valitsi voittajaksi Saara Kanteleen.

Saara Kantele pitchasi Luha-prototyyppiään. Kanteleen Luha eli lusikka-haarukka on valmistettu retkeilijöiden ja luonnossa liikkujien arvojen mukaisesti kestävistä materiaaleista. Luhan valmistukseen käytettävät materiaalit ja työstö ovat kotimaisia ja valmistusprosessi kuluttajalle läpinäkyvä



Voittaja sai palkinnoksi Suomen Messusäätiön lahjoittaman 3 000 euron stipendin.



- Tuomariston päätös oli vaikea. Päädyimme palkitsemaan sen, jolle voitosta olisi kaikista eniten hyötyä ja jolle voitto olisi lähtölaukaus konseptin kehittämiseksi edelleen. Kanteleella on mahdollisuuksia lähteä viemään tuotetta ja ideaa eteenpäin melkein mihin suuntaan vain, perusteli tuomariston jäsen, markkinoinnin apulaisprofessori Henri Weijo, Aalto-yliopistosta.



Tuomaristo jakoi myös kaksi kunniamainintaa. Stage star -kunniamaininnan sai Riikka Iivanainen ja Most improved -kunniamaininnan Paavo Paajanen.



Design your pitch - Pitch your design -valmennuksessa kehitetään muotoilijoiden viestintä- ja puhetaitoja. Maksuton valmennus oli tarkoitettu muotoilijoille, taiteilijoille ja muotoilun opiskelijoille, jotka työskentelevät huonekalujen, sisustamisen, teollisen muotoilun tai tekstiilisuunnittelun parissa. Valmennuksen yhteistyökumppaneita ovat Ornamo, Design Forum Finland ja Finlayson.



- Ilmoittauduin valmennukseen, koska minulla on paljon projekteja ja ideoita ja tiesin, että niiden viemiseksi eteenpäin tarvitsen tällaisia taitoja. Valmennuksessa käytiin läpi monia asioita, joita aikaisemmissa opinnoissa ei ole tullut esiin: pitchausvalmennuksen lisäksi muun muassa yrittäjyyttä, liiketoimintamalleja ja yleensäkin sitä, miten nämä kuviot toimivat, sanoo Saara Kantele.

Design Your Pitch - Pitch Your Design -kilpailun tuomareina toimivat Petteri Kolinen, toimitusjohtaja, Design Forum Finland; Joel Roos, yrittäjä ja investoija; Irina Viippola, Design Manager, Fiskars; Henri Weijo, markkinoinnin apulaisprofessori, Aalto-yliopisto; Petra Ilonen, projektipäällikkö, Ornamo sekä viime vuoden kilpailun voittaja Toni Kitti, taiteilija ja muotoilija.



