SAARISTON RENGASTEILLÄ ENNÄTYSMÄÄRÄ MATKUSTAJIA KESÄLLÄ 2019

Kesä 2019 on ollut saaristossa vilkas ja reipasta kasvua on ollut sekä rekisteröityneiden yöpymisten määrässä että Saariston Rengasteiden matkustajamäärissä.

Rengasreiteillä oli yhteenlaskettuna ennätysmäärä matkustajia kesän 2019 aikana, yhteensä yli 48000 matkustajaa. Kasvua edellisvuoteen oli noin 14%. Saariston Rengastien kokonaisuudessaan kiersi reilut 21000 matkustajaa ja Pienen Rengastien noin 27000 matkustajaa.

Pyöräilijöiden osalta kesä oli tilastointihistorian vilkkain, kun yhteensä 3223 pyöräilijää kiersi Pienen Rengastien ja 2822 pyöräilijää Saariston Rengastien kokonaisuudessaan. Kasvua oli vuoteen 2018 Pienellä Rengastiellä 22% ja Saariston Rengastiellä 16%.

Pyöräilijöiden määrän lisääntyminen rengasteilläon huomioitu ja tällä hetkellä käynnissä on mm. Pienen Rengastien kehittämishanke kevyelle liikenteelle entistä paremmin sopivaksi.Kehittämistyön tekeminen juuri nyt on tärkeää matkailun ja reittien kehittämisen kannalta. Kehittämishankkeessa on tehty esiselvitystä erityisesti pyörämatkailijoiden tarpeista ja sen puitteissa laaditaan toimenpideohjelma, jota toteutetaan vaiheittain.

Rekisteröityneiden yöpymisten määrä Paraisten alueella on myöskin kasvanut kesän aikana. Heinäkuussa 2019 oli 7% enemmän rekisteröityjä yöpymisiä kuin heinäkuussa 2018. Eniten kasvua on kotimaisissa yöpymisissä.

- Tällaiset tilastot tässä vaiheessa alkusyksyä saavat kyllä hymyn huulille. Matkailukesä on ollut saaristossa vilkas ja olemme saaneet yrittäjiltä palautetta, että kesä on sujunut mainiosti. Nämä uunituoreet tilastot Rengasteiden matkustajamääristä vahvistavat kesän sujuneen matkailullisesti hyvin, iloitsee Paraisten kaupungin matkailukoordinaattori Niina Aitamurto.

- Vaikka rekisteröityneissä yöpymisissä suurin kasvu on kotimaasta, on kasvua tullut myös Keski-Euroopasta, erityisesti saksankielisistä maista. Tämä on erittäin hienoa sillä olemme alueellisesti yhdessä mm. Visit Turun ja Visit Naantalin kanssa panostaneet vahvasti saksankielisen Euroopan markkinaan Visit Finlandin johdolla. Alueellinen yhteistyö on muutenkin tärkeää, sillä matkailija ei ole kiinnostunut kuntarajoista, vaan hän katsoo enemmän kokonaisuutta ja sitä, mitä alueella on tarjolla. Kotimaisten matkalijoiden määrän kasvuun vaikuttavat varmasti lähi- ja luontomatkailutrendit sekä vastuullisuus: matkustetaan ehkä mieluummin maata pitkin lähelle kuin lentäen kauas.

Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus on seurannut rengasteiden liikenteen kehittymistä. - Meidän pääasiallinen tehtävämme on huolehtia saariston vakituisen asutuksen kuljetuspalveluista, mutta tiedostamme matkailun kasvavan merkityksen saariston elinvoimaisena säilymiseen. Ilman elinkeinoja ei olisi ympärivuotisen asumisen edellytyksiä ja tästä syystä rengasreittien tukeminen on täysin perusteltua. Mikäli sama matkustajamäärien kasvu jatkuu, on täysin mahdollista, että jossain vaiheessa rengasreitit voisivat toimia täysin markkinaehtoisesti, toteaa saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen.

- Tilastot tukevat sitä, minkä olemme huomanneet kesän aikana matkailuinfossamme; rengasteiden kysyntä on ollut vilkasta ja myös pyörävuokraus on lisääntynyt. Ja mikä mukavinta, kysyntää on ollut koko kesän ajan. Saariston tuotteisiin tulemme panostamaan entistä enemmän, matkailijan helppo ostaa, myyjän helppo myydä, on kaikkien etu, lupaa Visit Naantalin toimitusjohtaja Tarja Rautiainen.

Saariston Rengastien kokonaispituus on noin 250 kilometriä ja se kulkee Turusta Kaarinan, Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarin, Iniön, Kustavin ja Taivassalon kautta Naantaliin ja takaisin Turkuun. Pieni Rengastie on noin 120 kilometriä pitkä rengasreitti, joka kulkee Turusta Paraisten, Nauvon ja Seilin saaren kautta Rymättylän Hankaan ja sieltä Naantalin kautta takaisin Turkuun. Reitit voi kiertää myötä- tai vastapäivään. Saariston rengastiet ovat auki ensi vuonna 15.5.-30.8.2020.

Lisätietoja:

Niina Aitamurto

Pargas stad/Näringslivstjänster–Paraisten kaupunki/Elinkeinopalvelut

+358 40 488 6093, niina.aitamurto@pargas.fi

Tarja Rautiainen

Visit Naantali

+ 358 40 7478847, tarja.rautiainen@visitnaantali.com

Skärgårdens ringvägar hade rekordmånga resenärer sommaren 2019

Sommaren 2019 har varit livlig i skärgården och det syns som en rejäl tillväxt i både antalet registrerade övernattningar och antalet passagerare längs Skärgårdens Ringvägar.

Ringvägsrutternas ihopräknade besökarantal var rekordstort under sommaren 2019, totalt över 48000 resenärer. Ökningen jämfört med ifjol var ca 14%. Runt hela Skärgårdens Ringväg åkte drygt 21000 besökare och längs Lilla Ringvägen ca 27000.

Cyklisterna slog alla tiders statistikrekord, med totalt 3223 cyklister som åkte Lilla Ringvägen och 2822 som åkte Stora Ringvägen i sin helhet. Ökningen från år 2018 var 22% på Lilla Ringvägen och 16% på Stora Ringvägen.

Ökningen av cyklister längs Ringvägarna har uppmärksammats och just nu pågår bl.a ett samarbetsprojekt kring utvecklandet av lättrafiklederna och deras lämplighet längs Lilla Ringvägen.Att göra detta utvecklingsarbetet just nu, är viktigt för turismen och för förbättrandet av rutterna. En förstudie är under arbete, speciellt med cyklisternas behov i fokus, och utgående från den uppgörs ett åtgärdsprogram som förverkligas stegvis.

Antalet registrerade övernattningar i Pargas har också ökat under sommaren. I juli 2019 var ökningen 7% jämfört med juli 2018. Mest växte andelen övernattningar bland inrikes resenärer.

- Dylik statistik i början av hösten lockar nog fram ett stort leende på läpparna. Skärgårdens turismsommar har varit livlig och vi har fått positiv feedback av företagarna att sommaren löpt utmärkt. Dessa pinfärska Ringvägssiffror bekräftar att vi haft en bra turismsommar, gläds Pargas stads turismkoordinator Niina Aitamurto.

- Trots att största ökningen av registrerade övernattningar är inhemsk så ser vi också en ökning från Central-Europa, speciellt från de tysktalande delarna. Detta är väldigt positivt då vi som område, i samarbete med bl.a. Visit Turku och Visit Naantali, speciellt satsat på att vara med i det av Visit Finland ledda marknadsföringsarbetet i tyskspråkiga Europa. Regionalt samarbete är annars också viktigt, för resenären ser inte till kommungränser, utan är intresserad av vad området som helhet har att erbjuda. Närturism- och naturturismtrenden samt hållbarhetstänkandet förklarar säkert delvis ökningen av inrikes resenärer: man reser hellre kortare sträckor på marknivå än flyger till långväga semestermål.

Också NTM-centralen i Egentliga Finland har följt med trafikens utveckling längs ringvägarna.

-Vår huvudsakliga uppgift är att sörja för de i skärgården fastbosattas transporttjänster, men vi är medvetna om turismens ökade betydelse för en livskraftig skärgård. Utan ett starkt näringsliv skulle det inte finnas förutsättning för åretruntboende och av den orsaken är det motiverat att stöda ringvägsrutterna. Om passagerarantalet fortsätter att öka såsom nu är det fullt möjligt att ringvägsrutterna i något skede kunde fungera marknadsbaserat, konstaterar Jari Nieminen, expert på skärgårdstrafiken.

- Statistiken stöder det vi märkt i vår turistinformation under sommaren; ringvägarnas efterfrågan har varit livlig och också cykeluthyrningen har ökat. Och det bästa är att det har funnits efterfrågan under hela säsongen. Vi kommer att fokusera ännu mer på vad skärgården har att erbjuda – det är till allas fördel om det är lätt för resenären att köpa och för producenten att sälja, lovar Visit Naantalis VD Tarja Rautiainen.

Skärgårdens Ringväg är en totalt ca 250 km lång rutt som går från Åbo, genom St Karins, Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Gustavs och Töfsala via Nådendal och tillbaka till Åbo. Lilla Ringvägen är ca 120 km lång, och den går från Åbo via Pargas, Nagu, Själö till Hanka i Rimito och därefter via Nådendal tillbaka till Åbo. Man kan åka den både med- och motsols. Nästa år är skärgårdens bägge ringvägar öppna 15.5-30.8.2020.

Tilläggsinformation:

Niina Aitamurto

Pargas stad/Näringslivstjänster–Paraisten kaupunki/Elinkeinopalvelut

+358 40 488 6093, niina.aitamurto@pargas.fi

Tarja Rautiainen

Visit Naantali

+358 40 747 8847, tarja.rautiainen@visitnaantali.com