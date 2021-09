Saaristotien parantamisesta Kurkelan ja Kuusiston välillä järjestetään virtuaaliset yleisötilaisuudet 15.9. ja 21.9.

Ennen tiesuunnitelmaa hankkeesta on laadittu yleissuunnitelma (Kaarinan läntinen ohikulkutie) ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Kevään ja kesän aikana on hankealueella tehty mm. luontoarvojen ja uhanalaisten lajien selvitystöitä ja käynnistetty maaperätutkimukset. Suunnittelun painopiste on ollut vuonna 2010 valmistuneen yleissuunnitelman parantamistoimenpiteiden tarkistamisessa vastaamaan nykyisiä ohjeita ja vaatimuksia.

Tiesuunnitelman ensimmäiset esittelytilaisuudet syyskuussa

Tiesuunnitelman ensimmäiset esittelytilaisuudet järjestetään Covid-19 -epidemiasta johtuen Teams-kokouksena verkossa. Tilaisuuksia järjestetään kaksi seuraavasti:

keskiviikkona 15.9.2021 klo 18.00–20.00 esitellään suunnittelukohteet väli valtatie 1 – Auvaisbergin uusi silta (mantereen puoli)

tiistaina 21.9.2021 klo 18.00–20.00 esitellään Kuusiston saaren suunnittelukohteet välillä Auvaisbergin salmen uusi silta – Kirjalansalmen silta

Esittelytilaisuuksien Teams -linkit sekä muuta hankemateriaalia on koottu hankkeen verkkosivuille: https://vayla.fi/kurkela-kuusisto

Niille, joille Teams-kokouksiin liittyminen ei onnistu, Kaarinan kaupunki järjestää mahdollisuuden seurata yleisötilaisuuksia kaupungin tiloissa, osoitteessa Lautakunnankatu 1, Kaarina.

Teams-yleisötilaisuuksissa esitellään LOUHI -karttapalautejärjestelmä, jossa karttapalvelun kautta voi katsella ja kommentoida suunnitelmaa. Karttapalautejärjestelmä on nyt avattu ja siihen pääsee tutustumaan hankesivujen kautta.

Hankesivuilla voi tutustua myös esittelymallivideoon.

Liity hankkeen postituslistalle ja saat ajantasaista tietoa hankkeesta

Hankesivujen kautta kaikki halukkaat voivat liittyä hakkeen postituslistalle. Postituslistalle ilmoittautuneille lähetetään uutiskirjeitä. Liittymällä postituslistalle saat ajankohtaista tietoa hankkeesta.

Tiesuunnitelman periaatteita

Kartanontien ja Pyhän Katariinan tien liittymät suunnitellaan toteutettavaksi liikennevalo-ohjattuina sujuvuuden parantamiseksi. Kurkelantien länsipuolelle toteutetaan uusi kaksikaistainen ajorata Poikluoman eritaso- ja Kartanontien liittymien välille. Kartanontieltä uusi maantieyhteys jatkuu yksiajorataisena Kuusistonsalmen ylittävän uuden Auvaisbergin sillan kautta Kirjalansalmen sillalle saakka. Kuusistonsaareen suunnitellaan perusverkon eritasoliittymiä Kuusistonkaaren jatkeeksi ja Vuolahdentien kohdalle. Kuusistonkaaren eritasoliittymästä on laadittu kaksi vaihtoehtoista ratkaisua.

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan hankealueella. Samalla on tutkittu mm. liityntäpysäköintijärjestelyjä.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Matti Kiljunen, p. 0295 022 796, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

- SitoWise Oy, projektipäällikkö Martti Kokoi, p. 020 747 6732 ja sidosryhmävastaava Maija Ketola, p. 050 352 7784, etunimi.sukunimi@sitowise.com