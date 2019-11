Säästöä kausilipusta: jatkuva säästötilaus HSL-sovellukseen

HSL:n jatkuva säästötilaus on edullisin tapa ostaa kausilippu, kun matkustaa säännöllisesti joukkoliikenteellä. Lippu ostetaan HSL-sovellukseen, ja se on voimassa aina, ilman että sitä tarvitsee erikseen muistaa ladata. HSL-sovelluksen päivitetty versio ja jatkuva säästötilaus ovat nyt saatavissa sovelluskaupoista Android- ja iPhone-puhelimiin.

Säästötilauksella matkustaa ilmaiseksi yli kuukauden vuodessa. Normaalihintaiseen 30 vuorokauden kausilippuun verrattuna säästöä kertyy:

AB-lipusta 6,70 euroa kuukaudessa ja 80,40 euroa vuodessa

ABC-lipusta 12,50 euroa kuukaudessa ja 150 euroa vuodessa

ABCD-lipusta 17,40 euroa kuukaudessa ja 208,80 euroa vuodessa.

Maksu veloitetaan sovellukseen liitetyltä maksukortilta automaattisesti 30 vuorokauden välein. Jatkuvan säästötilauksen hinnat löytyvät verkkosivuston hinnastosta.

Kausilipun jatkuvan säästötilauksen voi hankkia, jos

kuuluu asiakasryhmään aikuinen ja

asuu jossakin HSL:n jäsenkunnassa eli Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Siuntiossa, Kirkkonummella, Sipoossa, Keravalla tai Tuusulassa.

Vuoden 2020 alussa HSL:n pisimpien matkojen lippujen hintoihin tulee alennuksia, eli ABC-, BCD-, CD- ja ABCD-lippujen hinnat laskevat. Jatkuvan säästötilauksen hinnat päivittyvät automaattisesti, ja ensimmäinen vuoden 2020 puolella tehtävä veloitus menee uudella hinnalla.

Tilaus on voimassa toistaiseksi. Jos tilaus irtisanotaan, ennen kuin lippu on ollut voimassa 360 vuorokautta ja 12. maksu on veloitettu maksukortilta, siitä peritään irtisanomismaksu:

29 euroa AB-, BC- ja D-lipuista ja

39 euroa ABC-, CD-, BCD- ja ABCD-lipuista.

Kun tilaus on ollut voimassa vähintään 360 vuorokautta, se jatkuu automaattisesti. Tilauksen voi sen jälkeen lopettaa ilman irtisanomismaksua.

Jatkuvan tilauksen lippuvyöhykkeitä voi muuttaa maksutta HSL-sovelluksessa. Muutos tulee voimaan seuraavan 30 vuorokauden jakson alusta, ja se pitää tehdä vähintään 7 vuorokautta ennen kuin uusi 30 vuorokauden jakso alkaa.