Säästöä yhteishankinnalla: Järvi-Suomen Energia kilpailutti puistomuuntamot verkkoyhtiöiden yhteishankinnassa

Järvi-Suomen Energia on solminut puitesopimukset puistomuuntamoiden yhteishankinnasta Alfen Elkamo Oy:n, Finnkumu Oy:n sekä Rexel Finland Oy:n kanssa. Hankintojen kilpailutukset toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Yhteishankinnalla saavutettiin synergiaetua verrattuna siihen, että toimijat erikseen kilpailuttaisivat hankintansa.

Puitesopimus koskee Järvi-Suomen Energian osalta noin 400–500 puistomuuntajan vuosittaista hankintaa vuosina 2021-2023, minkä lisäksi hankintaan sisältyy kaksi kahden vuoden pituista optiokautta. Sopimuksen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Järvi-Suomen Energian verkostopäällikkö Mika Matikainen painottaa luotettavien kumppanien merkitystä kriittisten komponenttien hankinnoissa: ”Puistomuuntamot ovat strategisesti tärkeitä toimitusvarman jakeluverkoston komponentteja, jotka Järvi-Suomen Energia tilaajana itse hankkii. Hankinnalla varmistetaan kuhunkin tarpeeseen teknisesti ja taloudellisesti järkevimmät ratkaisut. Puistomuuntamoilla on ratkaiseva rooli sekä toimitusvarmuuden parantamisessa että älyverkon rakentamisessa.”

Verkonrakennus on yhtä kaikki myös kumppanuuksien rakentamista: Järvi-Suomen Energian toiminnan mahdollistaa laaja kumppaniverkosto koostuen niin urakoitsijoista, komponenttivalmistajista aina vierimetsää harventaviin metsureihin. Matikainen on tyytyväinen solmittuun kumppanuuteen: ”Järvi-Suomen Energia jatkaa toimittajien kanssa yhteistyön kehittämistä, jolla varmistetaan myös tuotannon jatkuvuus ja toimitusvarmuus sekä kehitetään toimintaa edelleen mm. entistä enemmän älyverkkoa tukevaan suuntaan. Voisin sanoa, että olemme luottavaisia näiden kumppanien osalta puitesopimuksista ja jatkamme yhteistyötä mielellämme.”

Myös sopimuksen kumppaniosapuolet ovat tyytyväisiä sopimukseen, ja suhtautuvat positiivisesti lujaan yhteistyöhön myös tulevaisuudessa.

”Rexel Finland Oy on tyytyväinen päästessään jatkamaan jo vuosia jatkunutta yhteistyötä Järvi-Suomen Energian kanssa. Odotamme innolla, että jatkossakin yhteistyö jatkuu kumppanuushengessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, lausuu Rexel Finland Oy:n myyntijohtaja Jussi Arola.

Alfen Elkamo Oy:n myyntijohtaja Bjarne Nordlund toteaa, että Järvi-Suomen Energia Oy on tärkeä ja kannustava yhteistyökumppani, jonka kanssa haluamme toimia älyverkon kehittämisessä ja kriittisten komponenttien valmistajana. On meille äärimmäisen tärkeää, että asiakas luottaa meihin yhtenä puitesopimuksen toteuttajana, tulevina vuosina. Olemme kiitollisia ja innostuneita siitä, että voimme olla tukemassa Järvi-Suomen Energiaa saavuttamaan niitä etuja, joita sopimuksella ollaan hakemassa. Tätä silmällä pitäen kehitämme myös jatkuvasti tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja henkilökuntaamme vastaamaan niitä vaatimuksia, joita tulevaisuuden älyverkon toteuttaminen tulee vaatimaan.

Finnkumu Oy:n myyntipäällikkö Ville Tamssi on samoilla linjoilla muiden kumppanien kanssa: ”Järvi-Suomen Energia Oy on ollut meille jo vuosia yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme ja olemme kiitollisia päästessämme jatkamaan sitä myös tulevaisuudessa. Nyt solmittu sopimus on hyvä esimerkki siitä, mitä tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä voidaan parhaimmillaan saada aikaan. Älyverkon lisääntyminen ja ilmaston arvaamattomuus vaatii jatkuvaa ratkaisujen kehittämistä sekä toiminnan muutoksia. Näiden kehityksessä olemme vahvasti mukana tukemassa asiakkaan tulevaisuuden haasteissa verkon rakentamisen osalta.”