Säästöt jopa kymmeniä miljoonia euroja: DIMECCin teknologiaohjelma nopeutti yritysten tuotekehitystä jopa 250%

5.7.2017 11:00 | DIMECC Oy

Nelivuotinen IT-alan teknologiaohjelma DIMECC Need for Speed (N4S) lyhensi merkittävästi ohjelmaan osallistuneiden tuotesykliä. Tuotekehityksen nopeus tehostui joillakin jopa 100-250% laadun kärsimättä. Tämä on näkynyt myös parantuneena toimituskykynä ja asiakastyytyväisyytenä. Teknologiaohjelman ansiosta kuuden ison DIMECCin omistajayrityksen (Nokia, Tieto, Ericsson, Elisa Appelsin, F-Secure ja Bittium) yhteenlasketut säästöt vuositasolla ovat 40,7 miljoonaa euroa. Koska DIMECC on avoin ekosysteemi, jokainen Suomessa toimiva yritys voi päästä samoihin tuloksiin.

Lehdistötiedote 5.7.2017 N4S-ohjelmassa 40 Suomen johtavaa ohjelmistointensiivistä yritystä ja tutkimusorganisaatiota kokeilivat käytännössä reaaliaikaisia liiketoimintamalleja. N4S-ohjelma kokosi kokemuksensa ja tuloksensa mittavaksi kokoelmaksi ohjeita ja työkaluja, jotka ovat kaikkien saatavilla. Ohjelman sivustolla oleva N4S aarrearkku – N4S Treasure Chest auttaa yrityksiä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja neuvoo myös mitä tehdä digitalisaation jälkeen. Ohjelma julkaisi myös kolme opaskirjaa ja yhteensä 268 tieteellistä artikkelia. Kilpailukykyinen ohjelmistointensiivinen teollisuus perustuu jatkuvan asiakaspalautteen ja data-analyysin hyödyntämiseen ketterästi ja nopeasti. Vanhat ja hierarkkiset organisaatiorakenteet eivät toimi reaaliaikaisessa bisneksessä. Tuotteita ja palveluita ei enää kehitä yksi yritys, vaan kasvavassa määrin yhteistyöyritysten verkosto, jossa kukin yritys tarjoaa eri osasia vanhoista ja juuri kehitetyistä tuotteista luoden näin uuden ja entistä houkuttelevamman tarjonnan asiakkaille. Kehitystyön tehokkuus on kasvanut joillakin N4S-yrityksillä jopa 250%. Infrastruktuurin tehokkuus parantui 50% pilvipalveluiden myötä ja lisäksi riippuvuudet ylläpidon ulkopuoliseen tukeen vähentyivät 50%. Vapaan lähdekoodin ohjelmistoihin siirtyminen vähensi lisensioitujen tuotteiden kustannuksia 30%. Joillakin N4S-yrityksillä tuotteiden testaus on nopeutunut jopa 500%, koska testausta ei tarvitse enää tehdä manuaalisesti. Lopullisen koodin testausaika on lyhentynyt kuukaudesta kahteen viikkoon. Toimituskyky on yhdellä yrityksellä tiimistä ja tuotteesta riippuen lyhentynyt kvartaaleista ja viikoista pariin päivään tai jopa tunteihin. Tulos on samanlainen, jonka koneenrakennusyritykset toteuttivat DIMECCin I&N-ohjelmassa vuonna 2012. Nyt on todistettu, että DIMECCin toimintatavoilla yritykset voivat radikaalisti ja toimialasta riippumatta lyhentää suunnittelusykliä ideasta tuotteeksi ja markkinoille. “DIMECCin N4S -ohjelmassa otettiin reilua etukenoa perusdigitalisaation jälkeiseen aikaan, jossa liiketoimintaa leimaa erittäin nopea datalähtöinen kokeilukulttuuri ja johon kuuluu myös yritysten sisäisten startupien pystyttäminen. N4S-ohjelman opeilla voivat myös muut suomalaiset ohjelmistointensiiviset yritykset ottaa loikan maailmanluokan toimijoiksi, ” toteaa N4S-ohjelman Focus Area Director Janne Järvinen F-Securelta. N4S-ohjelman tulokset ja ohjeet: http://www.n4s.fi/en/treasure-chest-for-business/ Artikkelit: http://www.n4s.fi/publication/ Lisätietoja: Janne Järvinen, DIMECC N4S ohjelmapäällikkö, F-Secure Oyj, 040 754 4738, janne.jarvinen@f-secure.com Ülo Parts, EVP Operations, DIMECC Oy, 050 483 7311, ulo.parts@dimecc.com

