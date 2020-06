Saat lomalukemiset, pelit ja muut viihdykkeet Espoon kirjastoista koko kesän ajan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ohjeet, joita soveltaen pidämme Espoon kirjastot avoinna 1.6.-9.8. Turvalliseen asiointiin on riittänyt tähän asti hyvin tilaa. Juhannusaaton ja -päivän ovat kaikki Espoon kirjastot kiinni mutta juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina palvelevat Entressen, Ison Omenan ja Sellon kirjastot. Toivotamme iloista juhannuksen aikaa kaikille asiakkaillemme!

Aukiolot Espoon kirjastoissa 1.6.-9.8.

Espoon kirjastot ovat kesän yli avoinna seuraavasti:



Entressen kirjasto: ma–pe 8–20, la–su 10–17.

Ison Omenan kirjasto: ma-pe klo 7-21, la 8-18 ja su 11-18.

Sellon kirjasto: ma-pe klo 8.00 - 20.00, la 10–18 ja su 11–18.

Tapiolan kirjasto: ma-pe klo 8-20, la 9-16. Kirjasto on lauantaisin suljettu 15.6.-9.8.

Pikkulaivan kirjasto: ma-pe klo 8.30-20, la klo 10.00-17, su suljettu

Muut kirjastot: ma-pe 11 – 18, la-su suljettu



Omatoimikirjastoissa ei ole omatoimiaikaa.

Karhusuon ja Otaniemen kirjastot ovat suljettuina 19.6.-9.8.2020.

Kirjastoautot eivät kulje 22.6.–2.8. välisenä aikana.

Saatavilla olevat palvelut

Isoimmat pandemia-ajan aiheuttamat rajoitukset palveluissamme ovat, että omatoimikirjastoissa ei ole omatoimiaikaa eivätkä pajatilat laitteineen ole käytössä.

Olemme sijoittaneet työasemat niin, että niillä on riittävät turvavälit. Näppäimistöjen omatoimiseen puhdistamiseen on tarjolla välineet. Tulostaminen on mahdollista.

Digitukea annetaan lyhyesti ja turvaväli säilyttäen. Muita opastuksia kuin digituki ei anneta. Digitukea voi saada monin tavoin myös etänä.

Kokoushuoneitten istuinpaikat ja lehtienluku- ja lukusalipaikat on vähennetty noin puoleen turvavälien säilyttämiseksi. Musiikkistudioita saa käyttää, jos on saanut opastuksen aiemmin. Yli 50 hengen varaukset kokoushuoneisiin eivät ole mahdollisia eikä myöskään esiintymislavojen käyttö.

Lapset ja nuoret saavat käyttää omia tilojaan mutta tarkemmin valvotusti kuin normaaliaikana. Perheet ja koululaiset voivat osallistua Aarrejahtiin, joka sisältää erilaisia lukemiseen ja kesään liittyviä tehtäviä. Pikku palkintojakin on luvassa!

Turvallisuudesta yleisesti

Toivomme, että muistatte turvavälit. Käsihygienia on tärkeää eikä kirjastoon pidä tulla sairaana. Kaikki kirjastot siivotaan kerran päivässä, ja henkilökunta puhdistaa itsepalvelulaitteet ja tulostimet säännöllisesti. Annamme mielellämme tietoa poikkeusjärjestelyistä.