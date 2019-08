Säätiö rahoittamaan tutkijayrittäjiä

Instrumentariumin tiedesäätiö tarjoaa alkuvaiheen rahoitusta yrityksille, jotka kaupallistavat lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteita ja menetelmiä. Säätiön uusi 50 000 euron Silmu -apuraha on tarkoitettu tutkijainnovaattorin vastaikään perustamalle yritykselle.

Instrumentariumin tiedesäätiön täyttää 50 vuotta vuonna 2020. Tulevan juhlavuoden kunniaksi säätiö kohdentaa viisi Silmu-apurahaa start-up yritysten alkuvaiheen rahoitukseen. Uusi apuraha on tarkoitettu ensi sijassa tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille uutta liiketoimintaa edistäviin projekteihin.

Edelleen turhan moni aloitteleva yrittäjä kompastuu jo alkumetreillä rahoituksessa ilmeneviin ongelmiin. Silmu -apuraha antaa yritykselle mahdollisuuden vahvistaa omia toimintaedellytyksiä ja hakea lisärahoitusta muilta yritysrahoittajilta, kun vaadittu omarahoitus on varmistunut, toteaa asiamies FT Markku Lämsä. Apurahan edellytyksenä on, että hakijayrityksellä on oikeudet innovaatioon ja keksintöihin. Yritykselle myönnettyä apurahaa ei tarvitse maksaa takaisin eikä säätiö ota omistusta yrityksestä. Säätiön apurahat ovat haettavissa 9.9.2019 asti. Silmu -apurahat jaetaan muiden jaossa olevien apurahojen yhteydessä maaliskuussa 2020.

Hakijoilla on myös mahdollisuus esitellä liikeideansa kaikille avoimessa Health Design 2019 pitchaus -tapahtumassa esikarsinnan jälkeen 15.10.2019 Otaniemessä. Yritystiimi voi kertoa pääkohdat tuotteesta tai palvelusta ja liikeideasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Parhaille ideoille on luvassa Instrumentariumin tiedesäätiön luovuttama 20 000 euron palkintosumma.