Sadas tohtorinväitös Oulun yliopiston Langattoman tietoliikenteen keskuksesta (CWC) ti 9.1.

Väitöstutkimuksia langattomasta tietoliikenteestä on viime vuosina syntynyt kasvavaan tahtiin teollisuuden suuren asiantuntijatarpeen ja teknologian nopean kehittymisen vaatimien tutkimustarpeiden ajamana. Oulun yliopiston Centre for Wireless Communicationsin (CWC) perustaminen vuonna 1995 lisäsi osaltaan tohtorikoulutuksen määrää ja paransi sen laatua, toteutusta sekä järjestelmällisyyttä.

Suurin osa väitelleistä työllistyy yrityksiin erilaisiin tehtäviin eri puolille maailmaa. CWC:ssä työskentelee tällä hetkellä 140 henkilöä, joista noin puolet on ulkomaalaisia yli 25 eri maasta.

Tiistaina 9.1.2018 tarkastettava Sri Lankasta lähtöisin olevan Master of Engineering Shashika Manoshan tohtorinväitöskirja ”Konveksiin optimointiin perustuva resurssien allokointi moniantennijärjestelmissä” on sadas Oulun yliopiston väitöskirja tietoliikennetekniikan tohtorin tutkinto-ohjelmasta tai pääaineesta. Manosha on tehnyt tutkimuksensa Langattoman tietoliikenteen keskuksessa (CWC), joka vastaa kyseisen tutkinto-ohjelman toteutuksesta Oulun yliopistossa.

Ensimmäinen tietoliikennetekniikan väitöskirja Oulun yliopistossa julkaistiin vuonna 1991, ja väittelijä oli Hsiao-Hwa Chen, joka toimii nykyään professorina National Cheng Kung University yliopistossa Taiwanissa.